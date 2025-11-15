ötöslottónyerőszámokszerencsejáték2025
Ötöslottó: valaki elvitte a Joker főnyereményét – itt vannak az e heti nyerőszámok

Marjai János / 24.hu
24.hu
2025. 11. 15. 19:35
Mutatjuk, hova kellett ikszelni.

2025. november 15-én, tehát az év negyvenhatodik hetében az Ötöslottó sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

  • 26,
  • 46,
  • 55,
  • 64,
  • 66.

Telitalálat ezúttal sem volt, így a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 460 millió forint lesz.

  • A 4 találatos szelvények nyereménye 1 023 290 forint,
  • a 3 találatosoké 25 545 forint,
  • a 2 találatosoké pedig 3740 forint.

A Jokerszám: 849495.

A Jokerszám sorsolásán született egy telitalálat. A szerencsés játékos nyereménye 160 583 800 forint.

