Ötöslottó: valaki elvitte a Joker főnyereményét – itt vannak az e heti nyerőszámok

2025. november 15-én, tehát az év negyvenhatodik hetében az Ötöslottó sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:
- 26,
- 46,
- 55,
- 64,
- 66.
Telitalálat ezúttal sem volt, így a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 460 millió forint lesz.
- A 4 találatos szelvények nyereménye 1 023 290 forint,
- a 3 találatosoké 25 545 forint,
- a 2 találatosoké pedig 3740 forint.
A Jokerszám: 849495.
A Jokerszám sorsolásán született egy telitalálat. A szerencsés játékos nyereménye 160 583 800 forint.