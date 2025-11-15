Ötöslottó: valaki elvitte a Joker főnyereményét – itt vannak az e heti nyerőszámok

2025. november 15-én, tehát az év negyvenhatodik hetében az Ötöslottó sorsolásán a következő nyerőszámokat húzták ki:

26,

46,

55,

64,

66.

Telitalálat ezúttal sem volt, így a jövő héten a várható főnyeremény 1 milliárd 460 millió forint lesz.

A 4 találatos szelvények nyereménye 1 023 290 forint,

a 3 találatosoké 25 545 forint,

a 2 találatosoké pedig 3740 forint.

A Jokerszám: 849495.

A Jokerszám sorsolásán született egy telitalálat. A szerencsés játékos nyereménye 160 583 800 forint.