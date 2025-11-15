- Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra.
- Orbán: Magyarországnak mindig pénzügyi védőpajzsra volt, van és lesz szüksége.
- Győr alpolgármestere és Pintér Bence kabinetfőnöke is jelentkezett Tisza-jelöltnek.
- „Birkázhatnak, de győztes birkák vagyunk!”
- Lecserélte a mindig Fidesszel szavazó Ritter Imrét a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.
- „Ha Pokrovszk elesik, akkor sem omlik össze a front” – kulcspillanatok az ukrajnai háború fő hadszínterén.
- Úgy gondoltam, érdemes látniuk az embereknek, hogy „hol van az a kurva mentő”.
- Képek mesélik el a világban szétszóródott polgári család történetét.
- Itt az új MÁV-menetrend, mutatjuk, mire kell készülni.
A nap hírei – 2025. 11. 15.
Szajki Bálint / 24.hu
