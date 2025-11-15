Győr alpolgármestere és Pintér Bence kabinetfőnöke is jelentkezett Tisza-jelöltnek

Magyar Péter a Győrben tartott gyűlése után megérkezett a győri városházára, ahol Pintér Bencével, az észak-dunántúli megyeszékhely polgármesterével tárgyalt. Nem tartottak közös sajtótájékoztatót, külön távoztak, illetve válaszoltak a sajtó kérdéseire. A találkozó után a Tisza Párt elnöke elmondta: a városvezető, illetve Kósa Roland alpolgármester kezdeményezték a találkozót. Ennek témája volt egyebek közt „az önkormányzati hatáskörök visszaadása, megváltoztatása, bővítése”, illetve a szolidaritási hozzájárulás, az iparűzési adó mértékének a csökkentése, amelyet Pintér Bence vetett fel.

Magyar Péter hangsúlyozta: kormányra kerülésük után szeretnének hatásköröket, illetve forrásokat is visszaadni az önkormányzatoknak. Konkrétan említette az építéshatósági jogkört. Valamint Pintér Bence javaslata szerint az éves iparűzési adóbevétel 15 százalékában kellene maximálni a szolidaritási adóval történő, önkormányzatoktól való elvonásokat, ami most Győr esetében 30 százalék. Magyar Péter azt mondta, várja az erre vonatkozó konkrét javaslatukat, s a költségvetés akkori helyzetének ismeretében tudnak erről dönteni.

„Nem fogok spoilerezni, mert már csak egy-két nap, és ki fog derülni” – válaszolta a Tisza elnöke 24.hu azon kérdésére, hogy együttműködnek e a győri polgármester által alapított Tiszta Szívvel a Városért egyesülettel, (TSZV) illetve a győri közgyűlésben kisebbségi frakcióval jelen lévő TSZV politikusai közül lehet-e valaki Tisza-jelölt.

Pintér Bence a későbbi sajtótájékoztatóján elmondta: Kósa Roland alpolgármester, illetve Tóth Péter polgármesteri kabinetfőnök is adtak be a Tiszához jelöltpályázatot. Magyar Péter azt mondta: azok, akik más pártok, jellemzően parlamenti pártok jelöltjei voltak korábbi választásokon, az utóbbi húsz évben, azok nem lehetnek Tisza-jelöltek. Kósa Roland a 2024-es önkormányzati választáson a TSZV, a LMP, a Momentum, és az MSZP támogatásával indult, Tóth Péter viszont nem volt jelölt, de a TSZV-csapat kampányfőnökeként vett részt a választáson.