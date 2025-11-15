ritter imrefidesznemzetiségi listamagyarországi németek
Belföld

Lecserélte a mindig Fidesszel szavazó Ritter Imrét a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Varga Jennifer / 24.hu
Ritter Imre Semjén Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán 2022. május 18-án a Parlamentben.
24.hu
2025. 11. 15. 15:50
Varga Jennifer / 24.hu
Ritter Imre Semjén Zsolt miniszterjelölti meghallgatásán 2022. május 18-án a Parlamentben.

A német nemzetiségi lista az előző két ciklusban önálló parlamenti mandátumot ért a listavezető számára, aki eddig nem más volt, mint Ritter Imre, aki lényegében minden egyes alkalommal kormánypártokkal szavazott az országgyűlésben az elmúlt nyolc évben, ami nem csoda, mivel korábban a Fideszben politizált.

Jövőre nem ő lesz a listavezető, hanem Gallai Gergely nemzetiségpolitikai szakértő a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) közgyűlésének döntése értelmében.

„Megválasztása egyértelmű jelzése annak, hogy a magyarországi német közösség tudatosan épít a fiatal, felkészült, a közéletben már bizonyított nemzetiségi szakemberekre. A fiatalítás célja, hogy a parlamentben olyan képviselő dolgozzon a közösségért, aki jól ismeri a mai fiatal nemzedék szemléletét és elvárásait, képes megszólítani azokat, akik most lépnek be a közéleti aktivitás világába, innovatív megközelítéseket hoz a nemzetiségi érdekképviseletbe, hidat képez a hagyományok és a modern társadalmi kihívások között” – írta az MNOÖ amit a Telex szúrt ki. Gallai Gergely korábban Ritter kabinetfőnökeként is dolgozott.

Gallai Gergelyt a listán Englenderné Hock Ibolya követi, a harmadik helyen Koch Emil áll, majd Schneider Richard és Werner Gábor következik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Itt az új MÁV-menetrend, mutatjuk, mire kell készülni
Mint egy díva: Millie Bobby Brown nem tett eleget a fotós kérésnek a vörös szőnyegen
24/7: Az amerikai védőpajzs máris megbuktatta a BBC vezetőit
„Ha Pokrovszk elesik, akkor sem omlik össze a front” – kulcspillanatok az ukrajnai háború fő hadszínterén
Magyar Péter: Tudom, hogy mi egy valódi miniszterelnök feladata, érzem a felelősség súlyát, készen állok a feladatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik