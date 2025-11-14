Hatalmas változás az Otthon Startban: egy új vevőcsoportot emeltek be a kedvezményezettek közé

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kezdeményezésére hamarosan az önkormányzati szociális bérlakásokban élők is felvehetik a fix 3 százalékos kamatot biztosító Otthon Start hitelt – írja közleményében az önkormányzat. Mint az ismeretes, az államilag támogatott lakáshitellel a piaci feltételeknél olcsóbban lehet első lakás vásárlására kölcsönt felvenni, maximum 50 millió Ft összegig 25 évre.

Ugyanakkor – olvasható a közleményben – az államilag támogatott hitelt eddig nem lehetett olyan lakás megvételére igénybe venni, amelynek (hosszú ideje ott élő bérlő számára) az önkormányzat a piaci árhoz képest kedvezményt biztosít a vételárából.

A ferencvárosi polgármester a döntés után azonnal felhívta a döntéshozók figyelmét arra, hogy az önkormányzati lakásokban élők kimaradtak a jogosultsági körből. A területért felelős Panyi Miklós államtitkár gyorsan reagált, ezért vált lehetségessé, hogy a bérlakásokat bevonták ebbe a körbe. Így a bérlők igénybe vehetik az állami támogatást is a helyi rendeletekben biztosított jogaik gyakorlásához.

Ez tehát azt jelenti, hogy mostantól az önkormányzati lakást bérlőket is megilleti ez a lehetőség, így az önkormányzat által biztosított kedvezmény nem akadálya a hitel felvételének.

A bérlők a 10 százalékos önrész kifizetése után válhatnak tulajdonossá, az ingatlan árát az önkormányzat mint eladó kapja meg. Az új tulajdonosok pedig az önkormányzati lakbér helyett a banknak fizetnek törlesztőrészletet minden hónapban – olvasható.