A főváros és a szakszervezetek felszólították a kormányt, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz

Miután kérdésessé vált a decemberi munka után járó bérek január elején esedékes kifizetése 27 ezer fővárosi munkavállaló számára, Karácsony Gergely a szakszervezeti vezetőkkel tárgyalt a városházán. A főpolgármester a tárgyalás sajtónyilvános részén ismertette, hogy az év fennmaradó részére az önkormányzat kiadásai meghaladják a bevételeket, ami azt jelenti, hogy csődbe mehet Budapest.

A tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, milyen lépésekről állapodott meg a sztrájkbizottsággal.

Ma a Kúrián a főváros a felülvizsgálatban is megnyerte azt a pert, amelyet a fővárost érintő megszorításokkal kapcsolatban indítottak, kezdte Karácsony, aki szerint ezzel precedensteremtő határozat született: 2023-ban törvénytelenül inkasszálta az államkincstár a főváros számláját, és törvénytelenül vont le 23 milliárd forintot. Nem azt jelenti, hogy automatikusan visszajár, ám azt kimondta a Kúria, hogy törvénytelen. Arról is döntöttek, hogy a szolidaritási hozzájárulás nem adó, vagyis az államkincstár a magyar törvényekkel ellentétesen érvényesíti a behajtását. Ez a teljes önkormányzatiság szempontjából fontos, irányadó döntés, mondta Karácsony.

A főpolgármester szerint

a jogi út nem elég gyors ahhoz, hogy a főváros működőképességét meg tudják őrizni.

A törvénytelen állami elvonásokat fel kell függesztenie a kormánynak: ez a feltétele annak, hogy a közszolgáltatásait működtetni tudja a főváros. Amennyiben továbbra is folytatódnak az elvonások, mínusz 37 milliárdon állhat a főváros kasszája.

A gazdasági stabilitási törvény tiltja, hogy a jövő évre átvigyék a mostani folyószámlahitelt, ami körülbelül 55 milliárd forint. Ezt az összeget addig vissza kell fizetni, különben nem tudnak 2026-ra újabb hitelkeretet nyitni. Mindez azért fontos, mert az önkormányzati finanszírozásban a január és a február bevételi szempontból nagyon gyenge, ezért ebből a keretből működtetik a fővárost, egészen a közhatalmi bevételek folyósításáig. Ezek a bevételek nagyrészt a helyi iparűzési adóból származnak, melyet a legtöbb vállalat három összegben fizet be, első körben március 15-én.

Ez azt jelentené, hogy nem tudunk fizetést adni a dolgozóinknak

– mondta a főpolgármester, aki szerint ez a teljes nemzetgazdaságra kihatással lehet, hiszen vélhetően leminősítéssel büntetnének érte a hitelminősítők.

A szakszervezetekkel folytatott tárgyaláson döntöttek arról, hogy felszólítják a kormányt arra, hogy térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. „Az idő fogy, és sajnos a pénzünk is fogyóban van” – mondta Karácsony. Az előtt a helyzet előtt értetlenül állnak, hogy miért függesztették fel a tárgyalásokat, és miért nincs már egy, a főváros működőképességét biztosító megállapodás az asztalon.

Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke a sajtótájékoztatón közölte, hogy egységes döntést hoztak. Magyarországon zajlanak politikai viták, ezeknek sem résztvevői, sem elszenvedői nem kívánnak lenni. A mai napon felszólítják Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert arra, hogy folytassák a tárgyalásokat. Amennyiben erre nem kerül sor, fórumokat szerveznek, ahol

közölni fogják a munkavállalókkal, hogy aki nem kap bért, az nem köteles dolgozni sem.

Naszályi elmondta, hogy szakszervezetként nem fogják kötelezni, sem győzködni őket arról, hogy sztrájkoljanak, de arról tájékoztatnak mindenkit, hogy ingyen munka nem létezik. „Nem szeretnénk, ha ide eljutnánk” – mondta Naszályi, hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a 2026-as évre vonatkozó bértárgyalásokat.

Karácsony kérdésünkre elmondta, hogy azzal nem számolnak, hogy a szolidaritási hozzájárulás illegálisan elvont összegének legalább akkora része visszajár, amivel kikerülnek a vízből, és az év végére nem lesznek mínuszban. Az államkincstár vélhetően nem dönt úgy magától, hogy visszautalja a forrásokat, hanem kártérítési pert kell indítani, így azzal számolnak, hogy év végéig visszakapják a pénzt.

Június végén született egy közgyűlési döntés arról, hogy a BKK egyszerűen ne fizesse be a közmű számláit, így helyezve nyomást a kormányra. Ilyen és ehhez hasonló lépésekre csak akkor szánja el magát a főváros, ha elfogyott a pénz, és dönteni kell arról, melyik tételeket fizessék ki, és melyikeket nem, mondta Karácsony. Ebben az esetben a dolgozói bérek fognak elsőbbséget élvezni, tette hozzá.

A főpolgármester egyébként eredetileg azt ígérte, nyár végére megállapodás születik a főváros és a kormány között: a mai egyeztetés konklúziója tehát az, hogy ennek újra nekifutnak.