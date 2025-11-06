dombóváreltűnt
Belföld

Holtan találták meg az otthonából éjjel eltűnt dombóvári férfit

admin Vaskor Máté
2025. 11. 06. 12:56

Csütörtökön hajnali 3:30 órakor kérte a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület segítségét a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja egy eltűnt férfi felkutatásához, írja a teol.hu.

A rendelkezésre álló információk szerint az 56 éves eltűnt férfi az éjszakai órákban távozott otthonából, és azóta nem adott életjelet magáról.

Az egyesület két fővel, technikai felszereléssel és két személykereső kutyával fél órán belül elindult a helyszínre.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit a kora reggeli órákban találták meg egy régi üzemi területen. Az életét már nem sikerült megmenteni.

A rendőrség közlése szerint tehát idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel. A haláleset körülményeit a Dombóvári Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hilarion-ügy: egy cseh lap képet közölt arról, ahogy a metropolita bemászik a ministránsfiú mellé az ágyba
„Anyám kályhájában égettem el a papírokat, Gyuri is azzal büszkélkedett, hogy három ládányi dokumentumot tüzelt el” – a Simonka-per újabb koronatanúja tálalt ki
Házasság első látásra: jön az intimitás hete, Miló Viki azonnal befeszült és hányingere lett
Negyven tiszás nevét tette közzé a Promenád24 a hódmezővásárhelyi körzetben
„Anyám kályhájában égettem el a papírokat, Gyuri is azzal büszkélkedett, hogy három ládányi dokumentumot tüzelt el” – a Simonka-per újabb koronatanúja tálalt ki
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik