Holtan találták meg az otthonából éjjel eltűnt dombóvári férfit

Csütörtökön hajnali 3:30 órakor kérte a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület segítségét a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja egy eltűnt férfi felkutatásához, írja a teol.hu.

A rendelkezésre álló információk szerint az 56 éves eltűnt férfi az éjszakai órákban távozott otthonából, és azóta nem adott életjelet magáról.

Az egyesület két fővel, technikai felszereléssel és két személykereső kutyával fél órán belül elindult a helyszínre.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfit a kora reggeli órákban találták meg egy régi üzemi területen. Az életét már nem sikerült megmenteni.

A rendőrség közlése szerint tehát idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel. A haláleset körülményeit a Dombóvári Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.