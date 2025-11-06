„Csak meg akartam tudni, hogy megcsalt-e” – védekezett a sírógörcsöt kapó tinilányt bezáró és megverő férfi

Rendszeresen követte és bezárta a tinédzserkorú volt barátnőjét egy kerepesi férfi, miután a lány már nem akart kibékülni vele. Előfordult, hogy a férfi már az iskola, vagy a HÉV megálló előtt várta a lányt, és a nyílt utcán bántalmazta. A Gödöllői Járási Ügyészség minősített személyi szabadság megsértése miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyészség 1 év 6 hónap börtönbüntetést kért a vádlottra három év próbaidőre felfüggesztve.

A vádirat szerint a kerepesi férfival 2022 februárjában szakított a barátnője, aki akkor még kiskorú volt. A férfi nem tudta elfogadni a szakítást, és tovább kereste a fiatal lányt, hogy kibéküljenek. A lány azonban már nem akart tőle semmit.

Az egyik nap a lány az iskolából tartott hazafelé, amikor meglátta a HÉV állomáson rá váró volt párját. Mivel a tini nem akart a férfival menni, a vádlott olyan erővel megragadta az exe karját, hogy az nem tudott kiszabadulni a fogásából. A férfi a lakására vitte a lányt, ahol testszerte bántalmazta. A férfi csak akkor engedte el a lányt, amikor az már sírva könyörgött neki.

A férfi idén márciusban elment a volt barátnője budapesti iskolájához. Amint a lány kilépett az iskola kapuján, a férfi megpofozta, majd karjánál fogva a közeli HÉV megálló felé húzta. A férfi egy a közösségi oldalra kirakott kép miatt akarta felelősségre vonni a lányt. Ebben a tanuló segítségére siető pedagógusok akadályozták meg.

Szintén márciusban, amikor a lány az iskolába igyekezett, a férfi a HÉV állomásra vezető úton várt rá és számon kérte, hogy kivel barátkozik. Ezt követően pofon ütötte a lányt, majd karjánál fogva húzni kezdte, hogy menjen vele. A tininek sikerült telefonon segítséget kérni az anyjától így a férfi elengedte.

Az ügyész kérdésünkre elmondta még, hogy a vádlott tagadta a bűnösségét a vallomásában.

Azt mondta, hogy csak azt akarta megtudni a lánytól, hogy megcsalta-e, mert szerinte megcsalta. Állítása szerint nem ragadta meg a lányt, mert az önként járt hozzá.

– mondta az ügyész.

Az ügyészség másfél év felfüggesztett börtönt kért a kerepesi férfira tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére folytatólagosan elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt.