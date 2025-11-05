Miközben egy alkalmazottal bővült a Szuverenitásvédelmi Hivatal, közel 600 millióval nőtt a bérkeret

Közel 600 millió forinttal nőtt a Szuverenitásvédelmi Hivatal személyi juttatásainak összege június és szeptember között, szúrta ki a Lánczi Tamás által vezetett hivatal harmadik negyedéves számai között a Népszava.

Míg június végén 1 milliárd 81 millió 155 ezer forint ment el személyi juttatásokra a hivatalnál, addig az október 30-án feltöltött adatok szerint már ez a tétel 1 milliárd 678 millió 676 ezer forint volt. Ezen belül a bérekre fordított összeg 957,6 millióról 1 milliárd 465,6 millió forintra nőtt, az egyéb kifizetések 61,9 millióról 106,5 millió forintra emelkedtek, a béren kívüli juttatások 29,9 millióról 70,2 millióra, a ruházati és közlekedési költségtérítések 4,25 millióról 6,73 millióra, az egyéb juttatások 27,5 millióról már 29,6 millióra nőttek.

A Népszava megjegyzi, hogy a bértömeg-növekedést nem az okozta, hogy tömegesen vettek fel embereket a magyar szuverenitás fölött őrködni, hiszen ez idő alatt mindössze egy fővel nőtt hivatal alkalmazottainak száma, 107-ről 108 főre.

A hivatalnak jelenleg 15 darab ötmillió forintot meghaladó szerződése van: a legnagyobb értékű szerződést a kormányzati propagandáért felelős Balásy Gyula cégével kötötték 865 millió forintért kommunikációs feladatokra.

Lánczi Tamásnak, a hivatal elnökének a vagyonnyilatkozata szerint öt budai lakása, egy vadászháza és több mint 400 milliós megtakarítása van.