szentmártonkátatragédiavonatbaleset
Belföld

Egy 15 és egy 17 éves fiú, egy 18 éves lány és egy 24 és egy 30 éves férfi halt meg a szentmártonkátai vonatbalesetben

Mihádák Zoltán / MTI
admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 05. 10:55
Mihádák Zoltán / MTI

Egy fiatal nő és négy fiatal férfi vesztette életét abban a szörnyű balesetben, amely kedd este, egy vasúti átjáróban történt Szentmártonkáta külterületén – tudta meg a 24.hu. Egy Intercity és egy személyautó ütközött össze, és a járműben utazó személyek közül öten meghaltak.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya a tragédiával kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt közölte, hogy a járművet vezető 24 éves férfi a helyszínen elhunyt.

Az autóban rajta kívül öten utaztak. Két 18 éves nő és három férfi, akik 15, 17 és 30 évesek voltak. Közülük az egyik nő élte túl a balesetet, akit a mentők életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. A vonaton utazók közül senki nem sérült meg

– közölte a rendőrség.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást az ügyben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: A rendszerváltás óta most először nyíltan fenyegeti és listázza honfitársait a magyar kormány
Zelenszkij: Az ukrán EU-s tagság blokkolása Orbántól Putyin nyílt támogatása
Maglódi polgármester: Drog szempontjából Maglód nem áll rosszul, nem örülünk, hogy T. Danny miatt emlegetnek
Döntött a kormány a magyar katonák iraki missziójáról
Nagy Iván: Nehéz azt feltételezni, hogy nincs politikai szándék a Blikk megvásárlása mögött
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik