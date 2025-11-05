Egy 15 és egy 17 éves fiú, egy 18 éves lány és egy 24 és egy 30 éves férfi halt meg a szentmártonkátai vonatbalesetben

Egy fiatal nő és négy fiatal férfi vesztette életét abban a szörnyű balesetben, amely kedd este, egy vasúti átjáróban történt Szentmártonkáta külterületén – tudta meg a 24.hu. Egy Intercity és egy személyautó ütközött össze, és a járműben utazó személyek közül öten meghaltak.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya a tragédiával kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt közölte, hogy a járművet vezető 24 éves férfi a helyszínen elhunyt.

Az autóban rajta kívül öten utaztak. Két 18 éves nő és három férfi, akik 15, 17 és 30 évesek voltak. Közülük az egyik nő élte túl a balesetet, akit a mentők életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. A vonaton utazók közül senki nem sérült meg

– közölte a rendőrség.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást az ügyben.