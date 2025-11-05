„Ez valójában nagyon rossz irány” – Hegedűs Zsolt reagált arra, hogy Pintér Sándor büntetné a renitens betegeket

Ez elsőre logikusnak tűnhet, de valójában nagyon rossz irány – vélekedett Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Pintér Sándor kedden arról beszélt: „ha a beteg lefoglal egy időpontot, kötelessége megjelenni – miért ne lehetne szankcionálni, aki feltartja a rendelést?”.
Nem azért, mert ne lenne gond a meg nem jelenéssel, hanem mert a probléma általában nem a betegek fegyelmezetlenségéből fakad, hanem a rendszer elégtelen működéséből
– szögezte le a Tisza Párt szakpolitikusa, akit nemrég úgy mutatott be Magyar Péter, hogy ő lenne a leendő Tisza-kormány egészségügyi minisztere.
Hegedűs a posztban felhívta a figyelmet arra is, hogy sokan azért nem jutnak el időpontra, mert például
- nincs tömegközlekedés vagy kísérő,
- romlik az állapotuk közben,
- párhuzamos vizsgálatra várnak,
- idős, túlterhelt vagy szorong és egyszerűen elfelejti.
Egyúttal hozzátette: „Közben az is igaz, hogy időpontra érkezve is gyakran órákat kell várni. Ez nem a beteg hibája. Ez szervezési és kapacitás-probléma. A beteg hibáztatása és a büntetés nem gyógyít, csak bizalmat rombol. Azt újból felépíteni pedig sokkal nehezebb és hosszabb.” A Tisza megoldását így írta le:
Fel se merüljön egy ágazati irányítónak, hogy a beteget büntessük, hanem tegyük könnyűvé, emberivé és átláthatóvá az ellátást. Ez a dolgunk és ez nem kevés!