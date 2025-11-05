„Ez valójában nagyon rossz irány” – Hegedűs Zsolt reagált arra, hogy Pintér Sándor büntetné a renitens betegeket

Ez elsőre logikusnak tűnhet, de valójában nagyon rossz irány – vélekedett Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Pintér Sándor kedden arról beszélt: „ha a beteg lefoglal egy időpontot, kötelessége megjelenni – miért ne lehetne szankcionálni, aki feltartja a rendelést?”.

Nem azért, mert ne lenne gond a meg nem jelenéssel, hanem mert a probléma általában nem a betegek fegyelmezetlenségéből fakad, hanem a rendszer elégtelen működéséből

– szögezte le a Tisza Párt szakpolitikusa, akit nemrég úgy mutatott be Magyar Péter, hogy ő lenne a leendő Tisza-kormány egészségügyi minisztere.

Hegedűs a posztban felhívta a figyelmet arra is, hogy sokan azért nem jutnak el időpontra, mert például

nincs tömegközlekedés vagy kísérő,

romlik az állapotuk közben,

párhuzamos vizsgálatra várnak,

idős, túlterhelt vagy szorong és egyszerűen elfelejti.

Egyúttal hozzátette: „Közben az is igaz, hogy időpontra érkezve is gyakran órákat kell várni. Ez nem a beteg hibája. Ez szervezési és kapacitás-probléma. A beteg hibáztatása és a büntetés nem gyógyít, csak bizalmat rombol. Azt újból felépíteni pedig sokkal nehezebb és hosszabb.” A Tisza megoldását így írta le: