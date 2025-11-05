hegedűs zsoltpintér sándoregészségügy
„Ez valójában nagyon rossz irány” – Hegedűs Zsolt reagált arra, hogy Pintér Sándor büntetné a renitens betegeket

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 11. 05. 07:35
Szajki Bálint / 24.hu

Ez elsőre logikusnak tűnhet, de valójában nagyon rossz irány – vélekedett Hegedűs Zsolt Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy Pintér Sándor kedden arról beszélt: „ha a beteg lefoglal egy időpontot, kötelessége megjelenni – miért ne lehetne szankcionálni, aki feltartja a rendelést?”.

Nem azért, mert ne lenne gond a meg nem jelenéssel, hanem mert a probléma általában nem a betegek fegyelmezetlenségéből fakad, hanem a rendszer elégtelen működéséből

– szögezte le a Tisza Párt szakpolitikusa, akit nemrég úgy mutatott be Magyar Péter, hogy ő lenne a leendő Tisza-kormány egészségügyi minisztere.

Hegedűs a posztban felhívta a figyelmet arra is, hogy sokan azért nem jutnak el időpontra, mert például

  • nincs tömegközlekedés vagy kísérő,
  • romlik az állapotuk közben,
  • párhuzamos vizsgálatra várnak,
  • idős, túlterhelt vagy szorong és egyszerűen elfelejti.

Egyúttal hozzátette: „Közben az is igaz, hogy időpontra érkezve is gyakran órákat kell várni. Ez nem a beteg hibája. Ez szervezési és kapacitás-probléma. A beteg hibáztatása és a büntetés nem gyógyít, csak bizalmat rombol. Azt újból felépíteni pedig sokkal nehezebb és hosszabb.” A Tisza megoldását így írta le:

Fel se merüljön egy ágazati irányítónak, hogy a beteget büntessük, hanem tegyük könnyűvé, emberivé és átláthatóvá az ellátást. Ez a dolgunk és ez nem kevés!

