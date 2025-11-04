Az Interpol vörös listájára kerül a börtön elől megszökött Fürst György

Hamarosan az Interpol vörös listáján is szerepel majd Fürst György volt szocialista politikus, akinek börtönbe kellett volna vonulnia, ám nem jelent meg a számára kijelölt büntetés-végrehajtási intézményben, hanem feltehetően Izraelbe szökött – értesült a 24.hu.

Az egykori politikust tavasszal a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen hat év hat hónap letöltendő börtönre és 25 millió forint pénzbüntetésre ítélte a 2016 óta zajlott centrum „parkolási maffia” perében. Mivel Fürst nem vonult börtönbe, a bíróság elfogatóparancsot bocsátott ki ellene, ami október 22-én jelent meg a rendőrség honlapján.

Az elítélt ellen ugyanakkor nem csupán hazai, hanem európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak

– közölte megkeresésünkre Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtófőnöke. Hozzátette,