Frizbit dobott valaki az ázsiai vadkutyák ketrecébe, állatkínzás miatt tesz feljelentést a Fővárosi Állatkert

Frizbit dobott valaki az ázsiai vadkutyák ketrecébe a Fővárosi Állatkertben. Az állatkert a közösségi oldalán azt közölte, hogy a gondozók a reggeli vizit során találták meg a játék maradványait. Ekkora azonban a vadkutyák már darabokra szedték a műanyag eszközt, és vélhetően nyeltek is belőle, ami akár halálos is lehet számukra.

Azt írták, hogy az intézmény nagy nyilvánosság előtt elkövetett állatkínzás bűntettének alapos gyanúja miatt tesz feljelentést a rendőrségen a történtek miatt, és becsatolják hozzá kamerák felvételeit is.

Ezek a játékok háziállatoknak készülnek, nem alkalmasak vadállatok szórakoztatására. Kertünk lakói még a nagytestű kutyák számára gyártott játékokat is játszi könnyedséggel darabokra tépik és pillanatok alatt lenyelik. Bár sok esetben ráírják az eszközökre, hogy „emészthető”, ez valójában azt jelenti, hogy ha a kutya a gazdi felügyelete mellett rágcsálja és véletlenül lenyel egy-két apró darabot, mielőtt a gazdi észreveszi és elveszi – az jó eséllyel nem okoz megbetegedést, de a nagyobb mennyiségben lenyelt műanyag nem emészthető! Iszonyatos kínokat és végül az állat pusztulását okozhatja.

– figyelmeztetett az állatkert, hozzátéve, aki ilyet dob a kifutókba, az állatkínzást követ el.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az intézményben kamerarendszer működik, így ahogy a legutóbbi esetben, úgy ezúttal is feljelentést tesznek a rendőrségen nagy nyilvánosság előtt elkövetett állatkínzás bűntettének alapos gyanúja miatt a felvételek becsatolásával. A rendőrség a korábbi esetben befogadta a feljelentésüket, és folyik is a nyomozás. „Bízunk benne, hogy az eredményes nyomozást és vádemelést követően az eljáró bíróság példás büntetést fog kiszabni, mely alkalmas lesz az úgynevezett generális prevenció elvének is, és mindenki kétszer meg fogja gondolni, hogy bedobál-e bármit is állatainknak.” – tették hozzá.