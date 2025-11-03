Hadházy: A MÁV két hónapja nem tud visszaépíteni 20 méternyi leégett zajvédő falat

A tatai Tompa Mihály utca végén a MÁV két hónapja nem építette vissza a nagyjából 20 méteren leégett zajvédő falat, így közvetlenül az ott lakók előtt hajt el a bécsi fővonal teljes forgalma – írja a Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

A független parlamenti képviselő állítása szerint a MÁV hibájából éghetett le a zajvédő fal, ugyanis nem irtották megfelelően az arra felkúszó gazt, és ez gyulladhatott meg „egy meghibásodott fékberendezéstől, esetleg eldobott cigarettától”.

Hadházy azt írja, hogy a MÁV nem ad semmilyen információt az ügyről, az önkormányzat pedig „vonogatja a vállát”, mivel a falak az állami vasúttársaság területén vannak.

A képviselő megemlíti, hogy Lázár János a múlt héten jelentette be, hogy 400 milliárd forintért építik meg a ferihegyi gyorsvasutat, miközben az építési és közlekedési miniszter alá tartozó MÁV egy éve nem tud megjavítani 150 méternyi vasúti töltést Veszprémnél, Városlőd határában, így itt azóta nem tudnak közlekedni a vonatok.