Lázár szerint a politikusoknak a szentistváni álomért kell dolgozni, hogy a magyarok legyenek a legerősebbek a térségben

Egy magyar politikusnak az a kötelessége, hogy minden nappal közelebb vigye hazánkat a szentistváni álomhoz!

– írta Facebook-oldalán Lázár János.

A közlekedési miniszter egy rövid videót is mellékelt a tételmondat mellé, amely szerint a cél, hogy Magyarország és a magyarok legyenek újra a legerősebbek a Kárpát-medencében.

A felvételen Lázár arról beszél, hogy „mi”, a magyarok Szent István óta uraltuk a területet, „mi voltunk a legerősebbek”, de 1920-ban az első világháború után elveszítettük a befolyásunkat, és „azt a képességünket, hogy mi uraljuk a térséget nyelvileg, kulturálisan, gazdaságilag, politikailag”.

Lázár szerint ezért, akár bal-, akár jobboldali, minden politikusnak a parlamentben, minden nap Szent István álmáért kell dolgozni.

A miniszter azt is elmagyarázta, hogy a XXI. században ez ismét csak azt jelenti, hogy a magyaroknak kell lenni a legerősebbeknek a Kárpát-medencében.

Az a politikus, amelyik ezt ne tudja, az nem odavaló

– hangoztatta Lázár.