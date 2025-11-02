„Menetrendi fejlesztéseket” hajt végre a MÁV az egy éve felújításra váró vasúti szakaszon

November 3-ától az eddigi tapasztalatokat, megváltozott utazási szokásokat figyelembe véve módosul a MÁV-buszok közlekedési rendje a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely vonalon – közölte a MÁV.

Mint ismert, ezen a vonalon lassan egy éve áll a vonatközlekedés, mert ki kellene cserélni egy 150 méteres sínszakaszt. Ezért azóta pótlóbuszokkal oldják meg a közlekedést.

A vasúttársaság közlése szerint hétfőtől a szombathelyi Bakony InterCityk gyorsjáratú, átemelő pótlóbuszai csak Veszprém és Devecser között közlekednek, a Göcsej InterCityk és sebesvonatok pótlóbusza azonban továbbra is az eddig megszokott menetrend szerint közlekedik.

Ezen felül első körben pénteken és vasárnap délután a Balaton InterCity vonatokhoz csatlakozva Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között gyorsjáratú MÁV-buszok szállítják az utasokat.

MÁV: Jogvita miatt csúszik a felújítás

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő személyesen ellenőrizte a Veszprém és Ajka közötti vasúti szakaszt Városlődnél, amelyet 11 hónapja lezártak, de a helyreállítási munkálatok még el sem kezdődtek. A pálya 2019-ben lett felújítva, de 2023 végére tönkrement, mert a vízelvezetést nem oldották meg, így a víz alámosta a töltést.

A politikus szerint a MÁV félrevezette a nyilvánosságot, amikor azt állította, hogy a lezáráskor már minden elő volt készítve. A képviselő szerint a késlekedés milliárdos veszteséget okozhat a teherszállításban és a személyszállításban, miközben a pótlóbuszokat üzemeltető cégek jól járnak – köztük olyan vállalkozás is, amely Tiborcz Istvánhoz, a miniszterelnök vejéhez köthető.

A MÁV a menetrendi változásokról szóló közleményben most azt írta, hogy a GYSEV üzemeltetésében álló szakasz továbbra is zárva marad, mivel a pálya helyreállításához külső vállalkozói kapacitás szükséges, és a közbeszerzési eljárást a MÁV-csoport bonyolítja. Az eljárás jelenleg folyamatban van, de egy pályázó megtámadta a kiírást a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, ami lassítja a folyamatot.

A jogvita miatt a szakasz várhatóan később készül el, mint ahogy azt eredetileg tervezték. A nyertes kivitelezőnek a szerződéskötést követően közel négy hónap áll majd rendelkezésére a pálya forgalomba helyezésére. A vasúti személyforgalom újraindulása így legkorábban 2026 első felében várható – közölte a vasúttársaság.