Egy vécé volt a debreceni InterRégió vonaton, az is elromlott, Szolnokon mosdószünetet tartottak

Szolnokon mosdószünetet tartott szombaton a Nyugati Pályaudvarról Debrecenbe tartó InterRégió, vagyis a vonat addig állt az állomáson, amíg mindenki, akinek WC-re kell mennie, el tudott menni, írja a Telex.

A lap szerint csak az utasoknak derült ki Ceglédnél, hogy elromlott a WC, a lapnak író utas szerint neki a kalauz már indulásnál mondta, hogy Debrecenből a Nyugati felé romlott el a EC. A vonat egyel kevesebb kocsival indult el, mint szokott, ezért sok utasnak állva kellett utaznia, amiről a Telex képeket is kapott.

A lapnak a MÁV azt írta, hogy gyakran előfordul, hogy a járművek mosdóiba egyes utasok idegen tárgyakat dobnak, amelyek hosszabb-rövidebb időre használhatatlanná teszik a mellékhelyiségeket. Az utóbbi időben több alkalommal is például rövidnadrágot, használt elemeket, műanyag zacskókat vagy alsóneműket találtak a karbantartók a mosdókban, amelyek dugulást okoztak.

Azt írták, most is ezt történt, a hiba szándékos rongálásból keletkezett. Ajavítás idejére a szerelvényt ki kellett vonni a forgalomból. Viszont a szombati megnövekedett ünnepi forgalom miatt most nem tudták cserélni a szerelvényt, így a vonat csak a következő állomáson, Szolnokon tudott lehetőséget biztosítani a mosdóhasználatra.

Az ilyen esetekre vonatkozó szabály szerint utasaink számára mindig biztosítunk mosdóhasználati lehetőséget – kizárólag – azokon az állomásokon, ahol a vonat menetrend szerint is megáll. Emiatt előfordulhat, hogy az állomási tartózkodás a tervezettnél néhány perccel hosszabb ideig tart

– írták.