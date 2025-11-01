balesetm3torlódás
Hármas karambol az M3-ason, a menetidő egy órával is hosszabb lehet

Mohos Márton / 24.hu
admin Török László
2025. 11. 01. 11:11
Mohos Márton / 24.hu

Baleset miatt több mint 10-12 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán szombat délelőtt, mert Bag és Kerekharaszt között három jármű összeütközött – közölte az Útinform a honlapján.

A 44-es kilométernél a leállósávon engedik a forgalmat,

a menetidő akár egy órával is hosszabb lehet

– írták. Azt javasolják, hogy aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllő csomópontnál válassza a 3-as főutat, vagy alsóbbrendű utakon, a Gödöllő-Valkó-Tura-Hatvan útvonalon kerüljön.

