Karbantartás a NAV-nál: leáll a DÁP, belassul az Ügyfélkapu+

Hétvégén 16 órás üzemszünetet jelentettek be a NAV-nál, ami miatt a bejelentési kötelezettségek is módosulnak.

2025. november 1-jén, szombaton 21 óra és 2025. november 2-án, vasárnap 13 óra között az IdomSoft Zrt. karbantartást végez az éles Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáson (KÜNY). A karbantartás ideje alatt nem lehet DÁP-azonosítással belépni a NAV elektronikus ügyintézést biztosító weboldalaira, nem lehet cégkapuról, KÜNY-tárhelyről küldeményeket küldeni, továbbá ügyfeleink átmeneti lassulást érzékelhetnek az Ügyfélkapu+-ra bejelentkezéskor

– olvasható a NAV honlapján.

DÁP-mobilazonosítással rendelkező ügyfeleinknek a leállás alatt esedékes bejelentéseiket legkésőbb a következő munkanapon kell teljesíteniük

– írták.

A NAV arra kérte az ügyfeleket, hogy az elektronikus ügyintézéseket a karbantartási idő figyelembevételével tervezzék.

(via ATV)