Magyar Péter: A NER bűnözői ma bekebelezték a Blikket

„A NER bűnözői ma az utolsó nagy példányszámú, független, nyomtatott újságok közül újabbakat, a Blikket és a Kiskegyedet kebelezték be” – írta Magyar Péter a Facebookján, miután megvásárolta a Blikk kiadóját az index.hu tulajdonosa, az Indamedia.

Az Indamedia a magyar médiapiac egyik legnagyobb szereplője, amely fele részben Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatójának tulajdona, másik felét Ziegler Gábor birtokolja. Mint ismert, a csoport zászlóshajója, az Index a kormányzati propaganda fontos szócsövévé vált azóta, hogy 2020-ban a teljes szerkesztőség felállt.

A Tisza elnöke szerint „Orbánék közpénz százmilliárdokat költenek propagandára és a független sajtó bedarálására”.

Így változtatták aljas, hazug propagandafegyverré a közmédiát, a TV2-t, az Indexet, a megyei lapokat és még több tucat nagy múltú médiumot. És ezt teszik most a Blikkel és a Kiskegyeddel is

– írta Magyar.

Elmondta azt is, hogy szolidárisak a független sajtó munkatársaival, és egyben kérte, hogy „a még kitartó szerkesztőségek nyújtsanak segítő kezet a most bekebelezett lapok újságíróinak”.