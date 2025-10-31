KSH: szeptemberben is csökkent a születések száma, egy év alatt 38 ezer fővel lettünk kevesebben

Az előzetes adatok szerint 2025 szeptemberében 6172 gyermek született, míg 8758 ember halt meg Magyarországon – közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,3, a halálozásoké 12 százalékkal csökkent, a házasságkötéseké viszont 17 százalékkal nőtt.

A hivatal közleménye szerint szeptemberben 559-cel kevesebb gyermek jött világra, mint egy évvel korábban, és 1230-cal kevesebben haltak meg. A természetes fogyás így 2586 fő volt, ami elmarad a tavaly szeptemberi 3257-től. A születések és halálozások egyenlege alapján

a természetes fogyás 37 905 fő volt, 6,1 százalékkal több, mint 2024-ben ilyenkor.

A születések száma minden régióban csökkent, a legnagyobb mértékben Budapesten és Nyugat-Dunántúlon, míg a halálozások száma Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl kivételével minden régióban visszaesett, különösen Pest megyében és az Alföldön.

Az egész évet tekintve, január és szeptember között 37 288 házasságkötést regisztráltak, ami 2,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Tavaly augusztusban írtuk, hogy a Fidesz családpolitikája is hozzájárulhatott a már akkor is a mélybe zuhanó születési számokhoz.