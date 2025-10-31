Gyermekotthon lakóit környékezte meg a pedofil férfi, aki a Harcosok Klubja eseményén vett részt

Szeptember végén egyszerre 17 közlemény jelent meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) honlapján arról, hogy az ország különböző pontján működő intézmények feljelentéseket tettek a rendőrségen gyerekek ellen elkövetett visszaélések miatt, írja a 444.hu. A feljelentések gyermekbántalmazás miatt születtek, azokat előtte tették meg.

A lap szerint a 17 feljelentésből az első, amelyet szeptember 25-én tette ki a honlapra, különbözik a többitől. Ebben nem gyermekbántalmazási ügyről írnak, hanem kiskorú veszélyeztetéséről, és ebben az esetben nem csupán a fenntartó intézmény van megnevezve, hanem egy konkrét lakásotthon, a pétervásárai gyermekotthon Lomberdő Lakásotthona.

Ezt a feljelentést a lap szerint azért tették a pétervásárai gyermekotthon kollégái, mert egy 38 éves ivádi férfi több gyereket is megkörnyékezett az otthonban. Autózni, étterembe, ruhát venni vitte őket, majd – és ez lett a feljelentés alapja – szeptember 22-én kis híján balesetet szenvedtek az autójában. Azt is feltételezték a 444.hu szerint, hogy a férfi nem csupán jószándékból közeledik a gyerekekhez, ismerték ugyanis. S. Tamást. A gyerekeket autóztató férfit 2016-ban jogerősen elítélték egy tizenkettedik életévét be nem töltött gyerek ellen elkövetett szexuális erőszak miatt. Az ezért kiszabott büntetését letöltötte a börtönben, így lehetett ott idén májusban több fideszes rendezvényen is, köztük a miniszterelnök beszédén a Harcosok Klubja nevű gyűlésen a BOK-csarnokban.

A nyomozás a lap szerint még tart, de már van következménye az esetnek. Húsz éves pályafutás után felmentették a pétervásárai gyermekotthon vezetőjét, aki már augusztus óta aggodalommal figyelte S. Tamás közeledését a rábízott gyerekekk közé, írja a lap.