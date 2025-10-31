Fideszes képviselőtől vett közel háromszáz hektár földet Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea köre, és még egy kis trükközésre is futotta

Újabb nagybevásárlást tartott Csongrád-Csanád vármegyében Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea köre: az Átlátszó írása szerint idén októberében Mészáros Andrea (Mészáros Lőrinc menye) 294 hektár földet szerzett meg Fábiánsebestyén és a környező települések térségében, 447 millió forintért. Ha ehhez hozzáadjuk azokat a júliusi ügyletekhez, amikor Várkonyi Andrea ugyanezen a környéken 484 millió forintért vásárolt földeket, úgy a kör közel 600 hektárnyi területre tett szert kb. 931 millió forintért.

Az eladó júliusban és októberben is Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő (és korábban agrárminisztériumi államtitkár) és családja volt.

A júliusi vásárlással ellentétben az októberben megvásárolt földekénél nem egy szerződést írtak a felek, hanem helyrajzi számokra bontva külön szerződtek minden egyes tételről – így összesen 86 szerződés született. Az adásvétellel érintett földeket Mészáros Lőrinchez köthető mezőgazdasági cégek bérelik.

Az Átlátszó felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az októberben megvásárolt területek esetében vételi jogot jegyeztek be Várkonyi Andrea nevére, 2025. december 31-ig. Hasonló konstrukció valósult meg júliusban is, akkor azonban Várkonyi volt a vevő és Mészáros Andrea neve mellé került a vételi jog.

Ezekkel a vásárlásokkal Várkonyi Andrea és Mészáros Andrea is kimaxolta a Magyarországon engedélyezett 300 hektáros limitet, amit földművesként megvehettek.

Ráadásul Mészáros és Várkonyi több esetben ugyanazon a helyrajzi számon fekvő parcellákból vásároltak tulajdonrészeket.