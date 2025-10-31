méstáros lőrincvárkonyi andreamészáros andreafábiánsebestyén
Belföld

Fideszes képviselőtől vett közel háromszáz hektár földet Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea köre, és még egy kis trükközésre is futotta

admin Rugli Tamás
2025. 10. 31. 12:44

Újabb nagybevásárlást tartott Csongrád-Csanád vármegyében Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea köre: az Átlátszó írása szerint idén októberében Mészáros Andrea (Mészáros Lőrinc menye) 294 hektár földet szerzett meg Fábiánsebestyén és a környező települések térségében, 447 millió forintért. Ha ehhez hozzáadjuk azokat a júliusi ügyletekhez, amikor Várkonyi Andrea ugyanezen a környéken 484 millió forintért vásárolt földeket, úgy a kör közel 600 hektárnyi területre tett szert kb. 931 millió forintért.

Az eladó júliusban és októberben is Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő (és korábban agrárminisztériumi államtitkár) és családja volt.

A júliusi vásárlással ellentétben az októberben megvásárolt földekénél nem egy szerződést írtak a felek, hanem helyrajzi számokra bontva külön szerződtek minden egyes tételről – így összesen 86 szerződés született. Az adásvétellel érintett földeket Mészáros Lőrinchez köthető mezőgazdasági cégek bérelik.

Az Átlátszó felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy az októberben megvásárolt területek esetében vételi jogot jegyeztek be Várkonyi Andrea nevére, 2025. december 31-ig. Hasonló konstrukció valósult meg júliusban is, akkor azonban Várkonyi volt a vevő és Mészáros Andrea neve mellé került a vételi jog.

Ezekkel a vásárlásokkal Várkonyi Andrea és Mészáros Andrea is kimaxolta a Magyarországon engedélyezett 300 hektáros limitet, amit földművesként megvehettek.

Ráadásul Mészáros és Várkonyi több esetben ugyanazon a helyrajzi számon fekvő parcellákból vásároltak tulajdonrészeket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül” – kuruzsló bűnszervezetre csapott le a készenléti rendőrség
Lázár közbeszerzési mágusa érkezett az ezermilliárdos beruházásra készülő Budapest Airport igazgatóságába
CT- és MR-államosítás: két cég kap kártalanítást
Halottak napja és mindenszentek – melyik mikor van és mi a különbség?
Megvásárolta a Blikket az Index kiadója
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik