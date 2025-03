Szigorít a drogtörvényen a kormány: bűncselekmény lesz a szintetikus szerek használata is

Kedden benyújtja a kormány az országgyűlésnek az új, kábítószer-üldözéssel kapcsolatos törvénycsomagot, jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Horváth László drogügyi kormánybiztos – írja az MTI. Azt mondta, hogy a törvénycsomag a jelenleginél keményebb és hatékonyabb eszközöket biztosít a kábítószer jelenlétének felszámolásához.

A kormánybiztos elmondta, hogy az új törvény szerint a szintetikus szerek használata is bűncselekmény lesz – nem szabálysértés, mint most –, és az elterelésnél, a rehabilitációnál és a prevenciónál is várható változás. Az egyik újszerű megközelítés, hogy nem lesz különbség a hagyományos drogok és a szintetikus szerek között – mondta.

Az alaptörvény módosításával, a törvénycsomag elfogadásával, a folyamatos rendőri jelenléttel és széles társadalmi összefogással sikerre fogjuk vinni célunkat, ami nem lehet más, mint a kábítószer-kereskedelem felszámolása – jelentette ki.

Az egyetlen helyes és értelmes hozzáállás a drogkereskedelemhez: a zéró tolerancia

– mondta Horváth.

Horváth Lászlót március 1-jei hatállyal nevezte ki a kormány kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossá, feladata pedig egy olyan akcióterv kidolgozása, ami az érintett tárcákkal együttműködve a zéró tolerancia elvén alapuló kábítószer-szabályozást valósít meg. Ennek első lépéseiről számolt be Horváth a keddi sajtótájékoztatón.

Elmondta, mára lényegesen kevesebb a forgalomban lévő kábítószer mennyisége, csökkent a fogyasztók és az új belépők száma is.

A kormánybiztos a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság legutóbbi felderítéséről szóló sajtótájékoztatón elmondta: a rendőrség több mint 1300 esetben rendelt el büntetőeljárást, csaknem 150 kereskedő került rendőrkézre, több száz millió forint értékben több ezer adag kábítószert és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le. Ezt „jó kezdetnek” nevezte.