Bíróság elé állítanak három orvost, évekre eltilthatják őket a foglalkozásuktól

2025. 10. 28. 11:56

Vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség azzal a hét személlyel szemben, akik több tízmillió forintos vagyoni hátrányt okoztak gyógycipőkre vonatkozó valótlan tartalmú iratok felhasználásával. Három orvos is van az elkövetők között.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a gyógyászati segédeszközöket gyártó és forgalmazó cégek képviselői országszerte több orvost vettek rá arra, hogy jogosulatlanul gyógycipőket írjanak fel azért, hogy ezáltal jogtalanul társadalombiztosítási támogatásban részesüljenek. Az orvosok több száz személynek írtak fel gyógycipőket, így az elkövetők tévedésbe ejtették a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt és több tízmillió forintos vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének.

A főügyészség a hét elkövetőt – köztük három orvost – több rendbeli költségvetési csalás bűntettével, valamint több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta meg. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést kért a terheltekre azzal, hogy az orvosokat határozott időre tiltsák el az orvosi tevékenység gyakorlásától is.

Több nógrádi ortopéd orvost viszont börtönbe is küldenének.

