A kutyáját kimentette, de megcsúszott és belezuhant a vizes aknába egy 15 éves lány

Vízzel teli aknába zuhant egy építkezési területen egy 15 éves lány Zircnél. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy nő tett bejelentést a rendőrségre, hogy az unokája beleesett egy 2,5 méter mélységű, félig vízzel telt aknába, és önerőből nem tud kimászni, mivel az akna oldala sáros és csúszós.

A lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott. Pecséri István törzszászlós a gödör széléről lenyúlva elérte a lány egyik kezét, majd a csuklójánál fogva sikerült kihúznia a fiatalt. A bajba jutott kamasz nem sérült meg, de megfigyelésre kórházba vitték a mentők.

A lány hozzátartozója elmondta, hogy lány a kutyáit sétáltatta, amikor az egyik befutott az építési területre, és belecsúszott a gödörbe. A kutyát sikerült kimentenie, viszont ekkor meg ő esett bele az aknába.

