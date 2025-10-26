Magyar Péter: Toroczkai László október 23-án átlépett egy határt

Toroczkai László és a fideszes szatellitpárt Mi Hazánk október 23-án átlépett egy határt

– kezdi vasárnapi Facebook-posztját Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint „önmagában szomorú és a jó ízlés teljes hiányára vall, hogy a 62 forradalmárt halálra ítélő Tutsek Gusztáv dédunokája, Toroczkai László mond megemlékező beszédet október 23-án a Corvin közben.

De ha még el is tekintünk a szomorú családi érintettségtől (amiről senki nem tehet), akkor is vérlázító, hogy az Orbánék által kitartott kamu ellenzéki párt vezetője október 23-án a valódi ellenzéket, a TISZA-t vádolja terrorizmussal, korrupcióval és még számtalan sületlenséggel

– írta.

Toroczkai egyebek mellett arról beszélt október 23-án, hogy „a Fidesz és a Tisza lényegileg ugyanaz, valójában mindkét párt globalista érdekeket szolgál, annyi a különbség, hogy Magyar Péterék ezt nem is tagadják. A Tisza Párt nem áltat minket azzal, hogy nemzeti. Az Európai Parlamentben azonnal beültek Ursula von der Leyen szoknyája alá.”

Magyar Péter bejegyzése szerint érti „hogy az Orbántól kapott milliárdokat meg kell szolgálni és el kell terelni a családi érintettségről a figyelmet, de mindennek van egy határa.

Ön is tudja, Ön is látta, hogy a TISZA mellett áll a magyar társadalom határozott és emberséges többsége. Mi százezrekkel ünnepeltünk, Önök pedig százakkal gyűlölködtek. A választást a TISZA meg fogja nyerni. Ide még a Fidesz-Mi Hazánk koalíció is kevés lesz

– üzent Toroczkainak, a Mi Hazánk szavazóknak pedig azt írta: „akik rendszerváltást szeretnének és az ügynökakták megnyitását, azokat a TISZA képviseli, akik az orbáni bűnbandát akarják hatalomban tartani, azoknak ott a Mi Hazànk.”

Bejegyzését azzal zárta: „a rokoni érintettség fényében még szánalmasabb, hogy önök a fideszes propagandával közösen vérbírózzák az én nagyapámat, aki a forradalmi bizottság tagja volt és sok magyar hőssel együtt az életét és a szabadságát is kockáztatta a magyar szabadságért. Szégyelljék magukat!”