Kocsis Máté válaszolt a „lájkvadász” Alföldi Róbertnek

A Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán reagált arra, hogy szerinte Alföldi Róbert bírálta Orbán Viktor október 23-ai beszédét, míg méltatta Magyar Péterét. Bár a színész-rendező konkrét neveket nem említett Kocsis Máté azt is megkérdőjelezi, hogy Alföldi Róbert valóban objektíven tudta-e elemezni a szónoklatókat, hiszen szélsőségesen elfogult, ismert ellenzéki.

A politika is művészet, mondják, de ha ez az előadás rosszul sikerül, nemcsak a közönség veszik el, hanem egy nemzet jövője is. Más a tét, mint a színpadon

– hangsúlyozta Kocsis Máté a háború- kontra békepártiság kapcsán. Szerinte Alföldi Róbert

némi alkalmi népszerűségért úgy tesz, mintha nem értené a háborúpárti vitát. Nagyon is érti, de túllép rajta, terelőleg inkább magáról beszél.

A Fidesz-frakcióvezető levezetése szerint a helyzet pofonegyszerű, az Orbán-kormány közismerten békepárti, ellentétben a háborúpárti Brüsszellel, amellyel a Tisza Párt szorosan együttműködik, akik tehát Magyar Péteréket támogatják egy háborúpárti politikát segítenének hatalomba. Orbán Viktor ezért beszélt arról, hogy a jó szándékú, de megtévesztett embereket is meg kellene győzni arról, hogy ne családjuk biztonságos jövőjének kockázatára akarjanak kormányt váltani – tette hozzá.

Ez nem egy darab, hanem ez maga a jövő, a biztonság és a béke vitája.

Kocsis Máté kedvenc része Alföldi Róbert lájkvadász megbékélős posztjából, amikor amikor azt méltatta, hogy Magyar Péter szerint nincs ilyen vagy olyan magyar, csak magyar van, mert kizárólag így tudunk előre menni.

Művész úr objektív figyelmét nyilván elkerülte az ezzel párhuzamosan ugyanott zúgó mocskos fideszezés, érzékeny fülei mellett elzúgott a hamisság, az ipari gyűlölet és a Magyar Péterre jellemző kétszínűség.