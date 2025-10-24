-
- Az operatív törzs nyilvánosságra hozta, „cellainformációk alapján” hányan voltak Orbán és Magyar beszédén
- Orbán Viktor édesanyja adott egy interjút a Békemeneten
- Október 23.: több mint négyszer annyian nézték Magyar Péter közvetítését, mint Orbánét
- Politico: Trump szankciói végleg elvághatják Magyarországot és Szlovákiát az orosz olajtól
- Gyanyúsítottként idézik be a Pécs Pride szervezőjét a rendőrségre
- Meghalt egy 19 éves magyar férfi Ausztriában, a mentők nem értek ki időben a helyszínre
- MÁV-vezérigazgató: Az osztrák mozdonyvezető a szurkolókkal való incidensektől tartva hátrahagyta a vonatot
- Megérkezett a Benjamin ciklon: Derecskén egy 200 négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél
- Nagy Feró: A Szőlő utcai üggyel mindenki jól járt, mert a lányok is kerestek pénzt
- Kós Hubert a világcsúcsát követően: Most végérvényesen kiderült, mennyire fontos, hogy legyen egy kis szünet
A nap legfontosabb hírei – 2025. 10. 24.
Kersák István / Youtube
Kersák István / Youtube
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!