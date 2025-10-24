„Buzás-Hábel Gézát, a Pécs Pride szervezőjét és a Diverse Youth Network igazgatóját, október 28-án gyanúsítottként fogják kihallgatni a pécsi rendőrkapitányságon” – olvasható a jövő keddi demonstráció leírásában, amit az Amnesty Internetional Magyarország és az Emberség Erejével nevű szervezet fog tartani, hogy kiálljanak az aktivista mellett.

„Felháborítónak tartjuk, hogy Gézát és rajta keresztül minden olyan embert, aki ki akar állni a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért büntetőeljárással és büntetéssel fenyegetnek. Géza nem követett el semmit, csak élt az emberi jogaival és megszervezte minden idők legnagyobb Pécs Pride-ját, ahol ezrek vonultak fel békésen és jókedvűen” – írják.

A két szervezet szerint Buzás-Hábel Géza a bátorságáért nem büntetést, hanem elismerést és kitüntetést érdemelne.

