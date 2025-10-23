Amikor Orbán legutóbb beszédet mondott nemzeti ünnepen, lepoloskázta az ellenfeleit

tiszaoktóber 23békemenetfidesz
Legutóbb, amikor Orbán Viktor nagy közönség előtt mondott beszédet egy nemzeti ünnepen – idén március 15-én –, poloskának nevezte a politikai ellenfeleit és kritikusait. Nem sokkal később a kormányfő ugyan magyarázodni kezdett, és a kormánysajtó is komoly energiát fektetett annak kommunikálására, hogy Orbán kizárólag Magyar Péterre gondolt, de aztán szeptemberben, a Harcosok Klubja első „edzőtábora” előtt ismét többes számban poloskázott egyet a miniszterelnök.

Ruff Bálint, a Partizán Vétó szerkesztője ezzel kapcsolatban azt mondta a 24.hu-nak, bízik benne, hogy hasonló kijelentésre nem vetemedik ezúttal a kormányfő, de különösebb illúziói nincsenek.

„Orbánnak valójában ez már mindegy” – Ruff Bálint a mai politikai rendezvények jelentőségéről
A fideszes Békemenet és a tiszás Nemzeti Menet előtt arról kérdeztük a politikai tanácsadót, hogy mi a valódi jelentősége az ünnepi rendezvényeknek, és hogy vajon újra poloskázik-e Orbán Viktor.
