Amikor Orbán legutóbb beszédet mondott nemzeti ünnepen, lepoloskázta az ellenfeleit

Legutóbb, amikor Orbán Viktor nagy közönség előtt mondott beszédet egy nemzeti ünnepen – idén március 15-én –, poloskának nevezte a politikai ellenfeleit és kritikusait. Nem sokkal később a kormányfő ugyan magyarázodni kezdett, és a kormánysajtó is komoly energiát fektetett annak kommunikálására, hogy Orbán kizárólag Magyar Péterre gondolt, de aztán szeptemberben, a Harcosok Klubja első „edzőtábora” előtt ismét többes számban poloskázott egyet a miniszterelnök.

Ruff Bálint, a Partizán Vétó szerkesztője ezzel kapcsolatban azt mondta a 24.hu-nak, bízik benne, hogy hasonló kijelentésre nem vetemedik ezúttal a kormányfő, de különösebb illúziói nincsenek.