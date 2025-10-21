„Nem akartam a halálát, de túl nehéz volt a cipőm” – védekezett a bíróságon a férfi, aki agyonvert egy hajléktalant a Klauzál téren

Nem akartam a halálát, ott a helyszínen fel sem fogtam, hogy a sértettnek ilyen súlyos sérülése keletkezik. Túl nehéz volt a cipőm és súlyos, nagyot rúghattam

– ezt mondta a bíróságon az a férfi, aki 2023 augusztusában halálra vert és rugdosott egy 48 éves hajléktalan férfit Budapesten, a Klauzál téren. A férfi a tette után magához vette az áldozata ötezer forintját, majd a brutális bűncselekményt végignéző barátjával együtt elment borozni.

Az ügyben megvádolt két férfi véletlenül találkozott össze a Klauzál téren, ahol más hajléktalanokkal együtt italozni, beszélgetni kezdtek. Pár órával később a park mellett találkoztak a szintén hajléktalan későbbi áldozattal is, aki a parkot szegélyező betonpadkán, a parkoló autók mögött ült részegen.

A 47 éves férfi leborotválta a későbbi áldozat haját, aki cserébe felajánlotta, hogy szívesen vásárol neki cigarettát, de ő erre nem tartott igényt, ellentétben 32 éves társával, aki viszont borra és cigarettára követelt pénzt a későbbi áldozatától, aki azonban nem adott neki. Ekkor szóváltás alakult ki közöttük, majd a 32 éves férfi két alkalommal arcon ütötte az áldozatot, aki ettől a földre esett, és utána közepes erővel legalább kétszer fejen rúgta az ittassága miatt ekkor már védekezésre képtelen áldozatát, majd elvette annak 5000 forintját és sietve elmenekült.

A bántalmazást először közelről, majd az autók mögül figyelemmel kísérte a támadó 47 éves társa, de az eszméletlen, segítségre szoruló sértettet magára hagyva ő is távozott. Éjfél körül járókelők találtak rá az áldozatra, aki addigra – az ittasságával is összefüggésben – légúti vérzései miatt megfulladt.

A mostani bírósági tárgyaláson levetítették a térfigyelő kamera által rögzített felvételeket. A felvételen jól látszik, hogy többen is simán elsétáltak, illetve elhajtottak kocsijukkal az áldozat mellett a bántalmazás közben. A Tények beszámolója szerint a terhelt azt mondta, hogy nem akart ölni, de túl nehéz volt a cipője és ez okozta a tragédiát.

Nem is szidalmaztam, és nem vettem el a sértettől pénz. Az sem igaz, hogy megütöttem az arcát és attól nem eshetett el. Az viszont megfelel a valóságnak, hogy kétszer fejbe rúgtam

– mondta a halált okozó testi sértéssel vádolt férfi.

A főügyészség letöltendő börtönbüntetést kért az ukrán állampolgárságú férfire azzal, hogy utasítsák ki az országból, míg a társára felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott. Az elkövető korábbi vallomását ide kattintva olvashatja el.