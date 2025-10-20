Orbán a Parlamentben a Szőlő utcáról: Annyit tudunk, hogy önök álhírbotrányt gerjesztettek

Cikkünk frissül.

Arató Gergely, a DK képviselője a parlamenti azonnali kérdések órájában azzal vezette fel Orbán Viktornak címzett kérdését, hogy a kormány „kommunikációs kártyavára” összeomlott, amelyet „a Szőlő utcai és más pedofil ügyekben” az igazság eltakarítására építettek. Semjén Zsolt először azt mondta, 10 éve zajlik nyomozás az ügyben, később azonban Tuzson Bence és Gulyás Gergely mást mondott, a Belügyminisztérium friss válasza szerint három ügy van a javítóintézet kapcsán. Azt is állították, nincs kiskorú áldozat, de Arató elmondása szerint a BM most azt válaszolta, hogy legalább két ügyben kiskorú sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmény miatt zajlik nyomozás. A DK-s képviselő szerint a fideszesek azt is mondták, „Zsolti bácsinak” semmi köze a Szőlő utcához, de Juhász Péter vloggernél az intézetre hivatkozva nyomoztak a rendőrök ezzel kapcsolatban. „Ugyanúgy mint a kegyelmi ügyben, most is bátor utcai harcosként” leváltja-e „alkalmatlan minisztereit”, Semjént, Tuzsont, Rogánt és a többieket, vagy maga mond le – kérdezte végül Arató.

Orbán szerint „a DK szájából az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik”. Elmondása szerint a Szőlő utcai ügyben annyit tudunk, hogy az ellenzék, Arató személy szerint is álhírbotrányt gerjesztett, az állításaikról kiderült, semmilyen ténybeli alapja nincs. „Amit Önök csinálnak, az vádaskodás és rágalmazás” – mondta, hozzátéve, hogy a hatóságok teszik a dolgukat, a rágalmazóknak pedig a bíróság előtt kell felelniük.

„Álhír, hogy az egyik nagy gyermekvédelmi intézeti vezető, akit önök neveztek ki, az prostitúciós hálózatot szervezett?” – vágott vissza felindultan a DK-s képviselő viszonválaszában. Szerinte a miniszterelnöknek válaszolnia kell a Szőlő utcával kapcsolatos kérdésekre, és felelniük kell azoknak, akik kinevezték, fedezték a pedofilokat a gyermekvédelemben.

Orbán Viktor szerint azért van szó álhírbotrányról, mert kormánytagokat rágalmaztak meg, ami bűncselekmény.

Nagyon reméli, hogy amikor „a jogi eljárások önökkel szemben megindulnak, akkor nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni”.

Az MSZP-s Komjáthi Imre azt mondta, hogy a kormány gazdaságpolitikájának kegyetlen adatai leszakadt ujjpercekről, leálló vesékről, felrobbanó szívekről árulkodnak, tavaly több mint 20 ezer magyar szenvedett munkahelyi balesetet, 75-en pedig meghaltak. Hozzátette, hogy az ezért kirótt büntetéseket nevetve fizetik ki a nagy nemzetközi cégek. „Hol van ilyenkor a nemzeti szuverenitás” kérdezte, majd azt mondta, hogy 2010-ig 1047 munkavédelmi ellenőr volt, ma már csak 300-an vannak. A miniszterelnökhöz azzal fordult, tudja-e támogatni az MSZP „méltányos munkahely” csomagját, amelynek részeként a munkáltatói felelősséget radikálisan megemelik a munkahelyi ártalmakkal kapcsolatban. Támogatja-e továbbá azt, hogy az élelmiszerárak drágulására tekintettel adómentessé tegyék a minimálbért, és hogy legyen foglalkoztatási társaság a bezárásra kerülő gyárak dolgozóinak védelme érdekében, kérdezte még.

Orbán Viktor a munkahelyi balesetet szenvedőknek jobbulást kíván, és közölte, hogy az életüket vesztő munkások hozzátartozóival vannak, és megadják nekik, ami törvény szerint jár, „sőt ha lehet, annál többet is”. Mint mondta, a munkahelyi balesetek kérdését jogszabályok rendezik, ha nem tartják a szocialisták ezeket elégségesnek, akkor a parlamenti bizottságban vitassák meg ezt, a Fidesz támogatni fogja az értelmes javaslatokat. Hozzátette, ma van munka, amikor az MSZP kormányzott, 12 százalékos volt a munkanélküliség. Szerinte az infláció ellen a minimálbér emelése a legjobb gyógyszer, 2025-ben 9 százalékkal tudták emelni ezt, ami most (bruttó) 290 800 forint, egyebek mellett van munkáshitel is.

„Miniszterelnök úr, az ég áldja meg” – kezdte válaszát Komjáthi, majd arra kérte, hogy a Fidesz a bizottságokban engedje át a javaslatokat, hogy a plenáris üléseken meg tudják vitatni azokat.

Z. Kárpát Dániel a devizahitelesekről kérdezte a miniszterelnököt, a Jobbik képviselője szerint a témában a balliberális kormány felelősségében egyet tudnak érteni, de mást gondolnak a 2010 utáni kilakoltatásokról, kormányzati döntésekről.

Orbán elmondta, a kilakoltatási moratóriumot mindig november 15. és április 15. között tart, ezen nem változtatnak. Állítása szerint a devizahitelek ügye 500 ezer családot érintett, és 6 000 per fut jelenleg. Szerinte

a kormány lényegében felszámolta a devizahitel-válságot,

a folyamatban lévő ügyekben pedig el kell fogadni a bíróságok ítéleteit. Orbán szerint korábban megvitatták, hogy a devizahitelesek esetében megadják-e az elsétálás jogát, de arra jutottak, ha ezt bevezetnék, akkor összeomlana a jelzálog intézményrendszere. Más hatású változtatásokról lehet beszélni, tette hozzá.