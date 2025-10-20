Orbán Viktor levezeti, miként hat a budapesti Trump–Putyin-csúcs a kenyér árára

Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?

Orbán Viktor szerint a budapesti békecsúcs bejelentése óta „a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót.” A kormányfő közösségi oldalán elmagyarázza.

Úgy számol, hogy az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ami családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Orbán Viktor szerint ugyanis a háború miatt drágult az energia és a gáz, lőtt ki az infláció, ráadásul

buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása.

Orbán Viktor szerint mindez megszűnik, ha sikerül véget vetni a háborúnak. Úgy látja, hogy a magyar gazdaság akkor végre fellélegezhet, visszatér a háború előtti növekedés.

Akkor mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz. Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon.

Orbán Viktor a jelek szerint ugyan nagyon bízik az általa békecsúcsnak nevezett budapesti Trump–Putyin-találkozó sikerében, ám a kormány készül rosszabb forgatókönyvvel is, az Országgyűlés hétfői napirendjén szerepel a háborús veszélyhelyzet további 180 nappal történő meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat. Az orosz–ukrán háború gyors lezárásában bízó kormány a rendkívüli jogrendet 2026. május 13-ig hosszabbítaná meg.