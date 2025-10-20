Orbán a Harcosok edzőtáborában arról beszélt, hogy nem áll jól a Fidesz mozgósítási rendszere

Orbán Viktor a zánkai Harcosok Klubja edzőtáborban arról beszélt: az, hogy kíméletlen és időnként durva a politikai kampány Magyarországon, az nem azért van, mert a magyarok kíméletlenek és durvák, hanem mert ilyen lett a politika az egész világon.

A Telexhez eljutott Orbán Viktor előadásának hangfelvétele, így kiderült az is, hogy a miniszterelnök szerint a migráció kérdését ők azért tudták jól kezelni, mert

a kétharmaddal megerősített parlamentáris rendszer képes olyan kormányzatokat kitermelni, amelyek meg tudják adni a kérdésre a választ.

Kétharmad nélkül például szerinte nem tudta volna a kormány megállítani a határon a menekülteket.

Orbán elmondta azt is, hogy Magyarországon, ha életben akarsz maradni, akkor dolgoznod kell. Szerinte tudna érvelni a családi pótlék emelése mellett is, de nem véletlenül nem emelik, hanem helyette gyerekek után járó adókedvezményt adnak, amit azok tudnak igénybe venni, akik dolgoznak. Orbán szerint ha nem a Fidesz győzött volna az előző választásokon, pont olyan gondjaink lennének, mint a nyugati országoknak.

A harcosokat játékosoknak nevezte, magát pedig játékosedzőnek, akinek az a feladata, hogy készítsen egy meccstervet arra, hogyan kell legyőzni az ellenfelet. Szerinte a politikai napi viták tere már nem a kocsma és a piac, hanem a digitális tér és

a digitális térben legalább döntetlenre kell hozni a meccset, hogy az a fölény, amivel a Fidesz a valós életben rendelkezik, érvényesülni tudjon

– mondta Orbán a Telex cikke szerint. Beszélt még arról, hogy napi impulzuskampányokká alakult a politika, majd arról, hogy a napi kampányműködést az Orbán Balázs vezette kampányközpont csinálja. Van egy mozgósítási igazgató is, „kommandante Kubatov”, akiknek az a dolga, hogy a Fidesz mozgósítási rendszerét működőképes állapotban tartsa.

Segítsétek őt. Nem állunk jól. Nem állunk jól

– mondta Orbán nyomatékosan. Szerinte nincsenek jó állapotban az adatbázisaik, ami pedig a mozgósítás alapja. Azt mondta, hogy mind a 106 választókerületi (vk) elnököt meghallgatta egy kis bizottság, aminek Orbán Balázs, Lázár János és Kövér László volt a tagja. „Vannak kiemelkedően jól teljesítő vk-ink, vannak gyalázatos állapotban lévő, és vannak középszerű vk-ink is. Most csak arról beszélek, hogy nincsen rendben az adatbázis” – mondta.

Orbán szerint nem lehet úgy választást nyerni, ha nem ismerik névről az összes szavazót. „Ebben a kiélezett csatában, ami most jön, meg végképp nem” – mondta a miniszterelnök. Úgy fogalmazott: az aktivistáknak a szavazásokig legalább kétszer-háromszor fel kell keresniük a szavazókat, majd a választási kampányban „többször megtámadva őket mindenféle hívásokkal és kontakttal, elviszik őket választani. Ha ez nincs, akkor nem tudunk nyerni” – mondta.

Orbán beszélt még arról, hogy: