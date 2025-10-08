Háborús veszélyhelyzet: Magyar György „szörnyszülött” intézkedésekre számít

A Népszavának nyilatkozva Magyar György bábszínháznak nevezte a parlamenti vitát a háborús veszélyhelyzet újabb 180 napos meghosszabbításáról. Az ügyvéd a különleges jogrend, a rendeleti kormányzás fenntartását 2026. május 13-ig indokolatlannak, súlyos jogállami visszaélésnek tartja, hiszen sehol nincs háborús veszélyhelyzet, csak a valóban háborúban álló felek, Ukrajna és Oroszország között.

Bár Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Harcosok órája című fideszes műsorban ezt határozottan cáfolta, Magyar György arra számít, hogy a rendeleti kormányzás igenis hatással lesz a jövő évi voksolásra, módosíthatnak akár a választási szabályokon, de minden más olyan „szörnyszülött” intézkedés is a láthatáron van, ami a hatalom megtartását szolgálja.

Szerinte erre lehet számítani azok után, hogy Tuzson Bence igazságügyi minisztert Orbán Viktor egy rendeletben hatalmazta fel arra, hogy a Szőlő utcai javítóintézet nyomozati anyagaiba betekintsen és nyilvánosságra hozza jelentését.

Az Alaptörvény tizenötödik módosítása átírta a veszélyhelyzeti jogalkotás szabályait. Ez azért fontos, mert az Orbán-kormány csak akkor adhat ki törvényt felfüggesztő, törvényi rendelkezéstől eltérő rendeletet, ha erre az Országgyűlés kétharmados többséggel felhatalmazza. Magyar György szerint ez „kétélű fegyver” lehet, ha a Tisza Párt esetleg kétharmadot szerez, még vissza is üthet, hiszen Magyar Péter elszámoltatást ígért. A Tisza Párt elnöke korábban azt is bejelentette, hogy el fogják törölni a háborús veszélyhelyzetet.

Korábban a Klubrádióban Döbrentey Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendeleti kormányzás akár az alapvető jogok (véleménynyilvánítás, gyülekezés szabadsága) korlátozására is lehetőséget ad, ami közvetlen hatással lehet a politikai részvételre, ami a választások közeledtével fontos hangsúlyt kap. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Közéleti Részvételi Programjának helyettes vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon évek óta van különleges jogrend, az állami intézmények, az Alkotmánybíróság vagy az ombudsman pedig a nyilvánvaló túlkapásokat, a veszélyhelyzettel össze nem függő rendeleteket sem tartja kordában.