Belföld

Megvádolták a fiatal nőt, aki halálba vitte a barátját szilveszterkor

ugyeszseg.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 20. 07:44
ugyeszseg.hu

Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt állítja bíróság elé a Kaposvári Járási Ügyészség azt a húszas éveiben járó nőt, aki egy figyelmetlenül végrehajtott manőverrel végzetes kimenetelű balesetet okozott.

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint tavaly szilveszter éjszaka egy Marcali járásban lévő faluban közlekedett, melynek során úgy szállította a barátját, hogy egyikük sem használta a biztonsági övet, illetve a sofőr kisebb mértékben túllépte a megengedett sebességhatárt.

A nő vezetés közben magasabb fokozatba akart váltani, ezért lenézett a sebességváltóra. Emiatt későn vette észre, hogy egy erősen jobbra ívelő útkanyarulathoz ért, amelynek kezdetén az autójával balra tért. A nő ekkor a járművet hirtelen jobbra kormányozta, melynek következtében az autó bal oldali irányba megcsúszott.

A fiatal nő a manőver korrigálása érdekében a járművet erőteljesen fékezni kezdte a párától összefüggően nedves úttesten, mindezek együttes hatására azonban az autó feletti uralmát elveszítette, és a fékezés közben is legalább 50 km/óra sebességgel haladó jármű elejének középső részével az úttest bal oldalán húzódó szalagkorlát beton talapzatának, illetve a szalagkorlát élének csapódott.

– közölte az ügyészség.

A baleset során a sofőr barátja olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt, de a nőnek is súlyos sérülései keletkeztek. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a bűnösségét beismerő, és megbánó nőre.

Néhány nappal ezelőtt egy védőfelszerelés nélkül közlekedő rolleres vesztette életét, miután egy állatnak ütközött.

