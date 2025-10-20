Teljesen nyugodtan biciklizett egy férfi a forgalommal szemben az M30-ason

Kész csoda, hogy nem történt tragédia – írják az MKIF oldalán azzal a videóval kapcsolatban, melyen látni, hogy egy férfi az M30-as autópályán először a forgalomban szemben biciklizik, majd megáll, a kerékpárral átmászik az elválasztó sáv sövényén és a pályán keresztbe átkerekezik a pihenőbe.

A kalandnak útellenőr kollégánk és a hatóságok vetettek véget

– írják az oldalon és hozzáteszik: a gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is. De gyalog és keresztbe közlekedni a pályán is életveszélyes.