Teljesen nyugodtan biciklizett egy férfi a forgalommal szemben az M30-ason

Kész csoda, hogy nem történt tragédia – írják az MKIF oldalán azzal a videóval kapcsolatban, melyen látni, hogy egy férfi az M30-as autópályán először a forgalomban szemben biciklizik, majd megáll, a kerékpárral átmászik az elválasztó sáv sövényén és a pályán keresztbe átkerekezik a pihenőbe.
A kalandnak útellenőr kollégánk és a hatóságok vetettek véget
– írják az oldalon és hozzáteszik: a gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is. De gyalog és keresztbe közlekedni a pályán is életveszélyes.
Kapcsolódó
M30-as autópálya: Lázárék gyalázatot emlegetnek, pedig tudhatják, hogy még mozog a föld
A Strabagnak továbbra is hallgatnia kell.