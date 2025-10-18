Magyar Péter batidai bakterezi Lázár Jánost, plusz ingyenes vasutat követel az ünnepre

Október 23-án tegye ingyenessé a vasúti közlekedést Lázár János!

Ezt követeli Magyar Péter.

A TISZA vezetője Nemzeti Menetre várja híveit:

„Ha már működőképes vonatokat, mosdót és klímát nem tud garantálni a bukott batidai bakter, legalább tegyék lehetővé, hogy mindeki ingyen eljöhessen Budapestre a nemzeti ünnepünkön! A polgármesterek mondjanak nemet az orbáni hatalom fenyegetésére és ne csak a Békemenetre szállítsák falubuszokkal a megfenyegetett közmunkásokat és hivatali dolgozókat, hanem tegyék lehetővé, hogy a Nemzeti Menetre igyekvők is igénybe vehessék az adófizetői pénzen vásárolt járműveket! A rettegő hatalom zsarol és ingyenes élelmiszer csomaggal valamint CBA utalvánnyal akar résztvevőket toborozni a Békemenetre. Mennyire kell szánalmasnak lenni ahhoz, hogy 2025-ben, az Európai Unióban, 15 év kormányzás után ezt tegye egy hatalom?!… Az ‘56-os forradalmárok nem maradtak otthon. Ma sem kommenthuszárokra, papírtigrisekre és pamlagpartizánokra van szükség!”

Magyar Péter ma már posztolt egy másikat is, akkor arra reagált, hogy a kormány központilag biztosítja a wc-papírt és a kézmosószert. Magyar ott egyebek mellett azt írta:

„Éljen a lex guriga! 15 év kormányzás után Orbán Viktor eljutott oda, hogy meg kéne oldani, hogy legyen a kórházainkban szappan és vécépapír…Ehhez kormányrendeletet kellett hozni. Orbán Viktor miközben 5 dimenziós világmegváltást játszik, egy átlagos hétfőt sem tud megszervezni Magyarországon. Kigyulladó mozdonyok, összeomló közszolgáltatások, kisemmizett nyugdíjasok, Európa-rekorder infláció, 10 ezer megszüntetett kórházi ágy és 225 bezárt kórházi osztály, megélhetési válság és magára hagyott magyar vidék. Ez Európa leggazdagabb miniszterelnökének mérlege. Minden más porhintés és propaganda hazugság.”