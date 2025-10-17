Tömegverekedésig fajult két tinilány bunyója Ricsén – videó

Tömegverekedés volt Ricsén. Értesüléseink szerint egy 14 év alatti és egy 18. életévét épphogy csak betöltő lány keveredett konfliktusba egymással egy buszon, majd miután leszálltak ököllel ütötték-verték egymást.

Többen is megpróbálták őket szétválasztani, de hiába. Ezután a fiatalabbik lány apja közbe lépett, majd a nyakánál fogva megragadta a lánya támadóját, és arrébb taszította.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy egy kiskorú és egy 18 éves lány keveredett konfliktusba egymással. Ekkor a fiatalabbik lány apja garázda módon lépett föl.

A rendőrség garázdaság miatt indított büntetőeljárást az ügyben, és gyanúsítottként hallgatta ki az apát és a 18 éves lányt.

