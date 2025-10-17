Mexikóban fogtak el egy emberrablás miatt körözött magyar párost, akik veszélynek tettek ki egy gyereket

Mexikóban csaptak le egy emberrablás és más bűncselekmények miatt körözött magyar párosra. Az ORFK közleménye szerint a nőt és a férfit a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözte nemzetközi elfogatóparancs alapján csalás, közokirat-hamisítás, emberrablás, önbíráskodás és kiskorú veszélyeztetése miatt.

A kiadatás és a hazaszállítás gondosan megtervezett folyamata során a NEBEK munkatársai szorosan együttműködtek a mexikói hatóságokkal és az Interpollal annak érdekében, hogy minden jogszerű, biztonságos és zökkenőmentes legyen.

Európa egyik legkeresettebb magyar bűnözőjét pedig Spanyolországban, a festői Alicantéban kapták el.