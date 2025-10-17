bűnügyemberrabláskiskorú veszélytetésemexikó
Belföld

Mexikóban fogtak el egy emberrablás miatt körözött magyar párost, akik veszélynek tettek ki egy gyereket

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 17. 12:18
police.hu

Mexikóban csaptak le egy emberrablás és más bűncselekmények miatt körözött magyar párosra. Az ORFK közleménye szerint a nőt és a férfit a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözte nemzetközi elfogatóparancs alapján csalás, közokirat-hamisítás, emberrablás, önbíráskodás és kiskorú veszélyeztetése miatt.

A kiadatás és a hazaszállítás gondosan megtervezett folyamata során a NEBEK munkatársai szorosan együttműködtek a mexikói hatóságokkal és az Interpollal annak érdekében, hogy minden jogszerű, biztonságos és zökkenőmentes legyen.

Európa egyik legkeresettebb magyar bűnözőjét pedig Spanyolországban, a festői Alicantéban kapták el.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gázrobbanás szakított ki több lakást egy bukaresti panelból – videókon a helyszín
„Felfogtam, amit tettem, de megmagyarázni nem tudom” – 18 évet kértek a párját kalapáccsal agyonverő férfire
A Wizz Air két új városba indít járatot Budapestről
Két ártatlan nyerte meg Az Árulók idei évadát – erre költik a nyereményüket
„Egy normális országban elképzelhetetlen, hogy egy beruházó kedvéért, akit zavarnak a sínek, ennyi ember életét megnehezítik”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik