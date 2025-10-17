orbán viktorvlagyimir putyindonald trumpukrajnai háború
A következő élő közvetítés része Orbán: A Jóisten küld jelzéseket, hogy a jó sávban vagyunk

„A magyar családok érdeke a Trump–Putyin találkozó”

Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
24.hu
2025. 10. 17. 07:47
Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI

Orbán az Ukrajnának nyújtott támogatást okolja az európai gazdaság bajaiért és szerinte megéri a költség is és a kényelmetlenség is a budapestiek számára, amiért előre elnézést kér, mert az összes magyar család érdeke a Trump–Putyin találkozó. Beszélt arról is, hogy az uniós tagországoknak a hagyományos fegyverkezést kell fejleszteni, de a béketervnek kell elsőbbséget élveznie.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Kaáli Nagy Géza: Semjén úr visszakapott valamit abból, amit ellenünk tett
Trump elmondta, mikor várható a találkozója Putyinnal Budapesten
Magyar Péter: Mi javasoltuk, hogy a tárgyalások Budapesten legyenek
Trump és Putyin Budapesten fognak tárgyalni a háború befejezéséről
Miért pont Budapesten akar Trump Putyinnal tárgyalni?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik