„A magyar családok érdeke a Trump–Putyin találkozó”

Orbán az Ukrajnának nyújtott támogatást okolja az európai gazdaság bajaiért és szerinte megéri a költség is és a kényelmetlenség is a budapestiek számára, amiért előre elnézést kér, mert az összes magyar család érdeke a Trump–Putyin találkozó. Beszélt arról is, hogy az uniós tagországoknak a hagyományos fegyverkezést kell fejleszteni, de a béketervnek kell elsőbbséget élveznie.