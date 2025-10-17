orbán viktorvlagyimir putyindonald trumpukrajnai háború
A következő élő közvetítés része Orbán: A Jóisten küld jelzéseket, hogy a jó sávban vagyunk

A 14. havi nyugdíjhoz kellene a béke

Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
24.hu
2025. 10. 17. 07:57
Orbán a kormány munkáját méltatja, miszerint háborús gazdasági környezetben is tudnak adót csökkenteni, elindítani az Otthon Start Programot, de a 14. havi nyugdíjhoz kellene az, hogy vége legyen a háborúnak és a gazdaság helyre jöjjön.

