Térjen vissza – üzente Gulyás Gergely Varga Juditnak

Gulyás Gergelyt egy levélíró arra kérte, hogy tegyen annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérjen a politikába – derül ki a miniszter Facebook-oldaláról. Gulyás a levél felolvasásával üzent Vargának, hogy térjen vissza.
A kegyelmi ügybe belebukó volt igazságügy-miniszter visszatérése állandó beszédtéma, melyet leginkább kormánypárti politikusok tartanak fent.
Gulyás júliusban Varga visszatéréséről úgy nyilatkozott:
Mivel ezt még ő maga sem tudja elképzelni, ezért nincs aktualitása a kérdésnek.
Kocsis Máté közben azt reméli, hogy úgy tér vissza Varga Judit a politikába, mint Wayne Rooney az Evertonba.
Orbán pedig nemrég arról beszélt, hogy ha ő lett volna Varga Judit férje, akkor valószínűleg Varga lenne az első női miniszterelnök Magyarországon.