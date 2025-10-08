gulyás gergelyvarga juditvisszatérésüzenet
Térjen vissza – üzente Gulyás Gergely Varga Juditnak

2025. 10. 08. 07:56
Gulyás Gergelyt egy levélíró arra kérte, hogy tegyen annak érdekében, hogy Varga Judit visszatérjen a politikába – derül ki a miniszter Facebook-oldaláról. Gulyás a levél felolvasásával üzent Vargának, hogy térjen vissza.

A kegyelmi ügybe belebukó volt igazságügy-miniszter visszatérése állandó beszédtéma, melyet leginkább kormánypárti politikusok tartanak fent.

Gulyás júliusban Varga visszatéréséről úgy nyilatkozott:

Mivel ezt még ő maga sem tudja elképzelni, ezért nincs aktualitása a kérdésnek.

Kocsis Máté közben azt reméli, hogy úgy tér vissza Varga Judit a politikába, mint Wayne Rooney az Evertonba.

Orbán pedig nemrég arról beszélt, hogy ha ő lett volna Varga Judit férje, akkor valószínűleg Varga lenne az első női miniszterelnök Magyarországon.

