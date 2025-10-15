Fegyházba mennek a testvérek, akik elcsalták és leitatták az ismerősüket, majd kivitték az erdőbe és sorsára hagyták télen

Fegyházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azokat a testvéreket, akik bő három és fél évvel ezelőtt leitatták és kirabolták az ismerősüket, majd kivitték az erdőbe és sorsára hagyták a téli hidegben.

A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása szerint az egyikük tíz év fegyházat és tíz év közügyektől eltiltást, míg a testvére hat év fegyházat és hat év közügyektől eltiltást kapott társtettesként, aljas célból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és kifosztás bűntette miatt. Az elkövetők feltételesen sem bocsáthatók szabadságra.

A testvérpár nehéz anyagi helyzetbe került, ezért elhatározták, hogy pénzt szereznek az egyikük ismerősétől. A másodrendű vádlott a testvére házához csalta az ismerősét azzal az ürüggyel, hogy bedöglött a kocsi. Itt nagy mennyiségű tömény itallal berúgatták a sértettet, majd kivettek a tárcájából 98 ezer forintot. Hogy leplezzék a cselekményüket, a magatehetetlen áldozatukat betették a kocsiba, majd kivitték egy erdős területre, ahol a földön fekve magára hagyták az 5 Celsius fokos hidegben.

A testvérek belenyugodtak abba, hogy kihűlés miatt meghalhat az áldozatuk. Ennek elmaradása csak a véletlenen múlt, ugyanis rövid idő elteltével az áldozatuknak sikerült annyira magához térnie, hogy elővegye a telefonját és a feleségét felhívva segítséget kérjen.

A büntetés kiszabása során a bíróság az elsőrendű vádlott vonatkozásában súlyosító körülményként értékelte, hogy többszörösen büntetett előéletű, a fenti cselekményt különös visszaesőként követte el és a nyomozás során meg is szökött a hatóságok elől. Ezzel szemben a testvére végig együttműködő magatartást tanúsított a hatóságokkal az eljárás során, továbbá kiskorú gyermekek eltartásáról is gondoskodik, ezeket a bíróság enyhítő körülményként értékelte. Az ügyészség súlyosabb büntetésért fellebbezett.

