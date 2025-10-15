Meglepő állapotban vették vissza az MNB-alapítványokhoz köthető céghálótól a Marcibányi téri sportközpontot

A II. kerületi önkormányzat szerdán visszaszerezte a Marczibányi Téri Sportcentrum területét – derült ki Őrsi Gergely kerületi polgármester bejegyzéséből.

Ennek előzménye, hogy a kerület két éve hiába próbálta birtokba venni a tulajdonában álló sportközpontot, mivel a bérlő – a nemrég még Matolcsy Ádám köréhez, jelenleg pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványához köthető – vállalat nem adta át a területet. A birtokba vétel azonban a jelek szerint azonban nem hozott felhőtlen örömöt a kerületnek. A polgármester ugyanis azt írta:

A visszavétel során derült ki, hogy nemcsak a vállalt fejlesztéseket nem végezték el, hanem a centrum biztonságos üzemeltetéséhez szükséges alapvető feltételek is hiányoznak.

Őrsi Gergely szerint az önkormányzat munkatársai már ma elkezdtek dolgozni az élet- és balesetveszély elhárításán az érintett területeken, illetve ahol ez több időt vesz igénybe, ott le kell zárniuk a sportcentrumot. A focipálya és futópálya – mint írta – használható lesz, de több pálya és a sportcentrum épületének egy része nem felel meg a biztonságos használat előfeltételeinek.

Az átvétel idején látottak alapján felmerül a gondatlan veszélyeztetés gyanúja, ami miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést teszünk

– tette hozzá.

2007-ben még a fideszes Láng Zsolt vezette testület egy konzorciumnak adta át a sportközpont üzemeltetését, és bérleti megállapodást kötött a Marczibányi Sportcentrum Kft.-vel. A húsz évre szóló szerződés értelmében mindössze 3,1 millió forintos éves bérleti díjat állapítottak meg a 11,5 ezer négyzetméteres területre – azt is csak utólagos, 2027-es elszámolással –, mert a kiválasztott cég saját költségén jelentős fejlesztéseket is vállalt. A 2007-es egyezség alapján, ha a bérlő hibájából nem valósulnak meg teljes körűen a fejlesztések, akkor akár azonnal felbontható a szerződés. A kerület pedig élve ezzel a lehetőséggel, 2023-ban fel is mondta a megállapodást. Szilas György, a Marczibányi Sportcentrum Kft. ügyvezetője szerint viszont az utolsó ütem az önkormányzat hibájából nem valósult meg. Szerinte ugyanis a bérlők bevonásával módosítani kellett volna a helyi építésügyi szabályokat ahhoz, hogy meg tudják valósítani a hátralévő fejlesztéseket.