Három nap alatt döntött a rendőrség Hadházy hatvanpusztai műemlékrombolás miatt tett feljelentésének elutasításáról

A bicskei rendőrség három nap alatt döntött Hadházy Ákos hatvanpusztai műemlékrombolás miatt tett feljelentésének elutasításáról – közölte a képviselő péntek reggel Facebook-oldalán.

A két műemlék istállót a földig rombolták, ez pedig egy egytől öt évig terjedő börtönnel büntetendő. Ez egy faék egyszerűségű ügy, a fotók alapján egyértelmű a teljes elbontás. Ezzel együtt biztos voltam benne, hogy valahogyan elutasítják a feljelentést, csak azt nem gondoltam, hogy ennyire nem adnak még a látszatára sem annak, hogy Magyarországon valódi rendőrség létezne

– fogalmazott a posztban. Hozzátette: az elutasítást azzal indokolták, hogy „a műemlékrombolás nem volt bűncselekmény, mert állítólag volt rá engedély”.

Hadházy ehhez több megjegyzést is fűzött, többek közt azt írta:

Természetesen ez hülyeség, hiszen egy műemlékrombolás akkor is az, ha engedélyt kapott rá. Legfeljebb az engedélyező hivatalnok is bűnsegéd. A Btk-ban nincs olyan kitétel, hogy akkor nem jár börtön egy műemlék megsemmisítéséért, ha azt a hatóság engedélyezte.

A képviselő jelezte azt is, hogy a határozat semmit nem mond arról, milyen engedély volt a rombolásra, illetve elképesztőnek tartja a gyorsaságot annak tudatába, hogy eredetileg nem a bicskei kapitányságra adta be a feljelentést, hanam a Fejér Megyei RFK-ra, még hétfő délután, majd onnan szerda délelőtt kapta a határozatot, miszerint átteszik az ügyet Bicskére.

Tegnap délután pedig már meg is kaptam a Káris főhadnagy által aláírt elutasítást. ezek szerint egy nap elég volt neki, hogy megkeresse a kormányhivatalt, azok rögtön átküldtek neki minden dokumentumot.

Mindemelett a police.hu rendszere visszajelzett Hadházynak, hogy a feljelentése mellékleteinek feltöltése nem sikerült, ezt csütörtök délután pótolták, de pár perc múlva jött az elutasítás. „Ez azt jelenti, hogy Káris főhadnagy cs.szett elolvasni a feljelentést, vagy legalábbis a mellékleteket megnézni”, fogalmazott.

Hadházy jelezte: panasszal fognak élni a határozat ellen.