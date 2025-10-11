mávszékesfehérvárármaszünetvasútvonal
Áramszünet miatt órákon át szünetelt a vasútforgalom a székesfehérvári vonalon

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 10. 11. 12:11
Varga Jennifer / 24.hu

A székesfehérvári vasútállomáson – a szolgáltató előre nem jelzett áramszünete miatt – nem működött a biztosítóberendezés, ezért átmenetileg szünetelt a vonatforgalom – közölte a Mávinform.

A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Székesfehérvár-Tapolca, a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely, a Székesfehérvár-Komárom, a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár-Sárbogárd vonalakon jelentős késésekre figyelmeztett a MÁV, továbbá hosszabb menetidőkre, kimaradó járatokra és pótlóbuszos utazásra is számítani kellett szombat délelőtt.

Később az közölte a MÁV, hogy háromnegyed tízkor – korlátozásokkal – megindulhatott a vonatforgalom a székesfehérvári vasútállomáson. Így a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, a Székesfehérvár-Tapolca, a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely, a Székesfehérvár-Komárom, a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs és a Székesfehérvár-Sárbogárd vonalakon kialakult jelentős késések fokozatosan csökkennek. Szombat kora délutánig helyreállhat a menetrend, addig késésekre, forgalmi változásokra még számítani kell.

