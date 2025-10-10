Ez az új fordítógép minden álmát teljesíti, ha last minute nyaralásra készül

Az ősz beköszöntével sokak számára még nem ér véget a nyári pihenés: a főszezoni forgatag lecsöndesedésével kevesebb a turista a népszerű üdülőhelyeken, így az utazáshoz keresve se lehetne jobb időszakot találni. A kedvezőbb árak nemcsak a szálláshelyek esetében érezhetők meg, de a repülőjegy-vásárlásnál is. Magyarán: jóval elérhetőbb áron juthatunk el last minute a világ legszebb, legexkluzívabb helyeire is.

Ha túl vagyunk a foglalási procedúrán, és már csak az utazást várjuk, meglehet, az egyik legfontosabb utazást segítő dolog eszünkbe se jutott. Nyelvi különbségek mindenhol lehetnek, és ez ténylegesen megnehezítheti a gondtalan kikapcsolódást. Onnan kezdve, hogy csak egy szimpla útbaigazítást kérjünk, eltévedve egy olasz faluban, odáig, hogy az ételallergiánkról magyarázkodjunk egy spanyol tapas bar felszolgálójának.

Ilyenkor válik nélkülözhetetlenné két olyan eszköz, mint a Vasco Translator V4 vagy a Vasco Translator Q1, amik kétségtelenül stresszmentessé teszik a kommunikációt a magyar határon túlnyúlóan is.

A nyelvi akadályok könnyen a múlté lesznek, és helyüket átveszi a gondtalan pihenés. Kész szerencse, hogy nyugodtan választhatjuk ki az utószezonban, hogy hová szeretnénk ellátogatni. Ám néhány szempontot nem árt figyelembe venni.

Időjárás: Szeptemberben még nagyszerű idő van sok országban, így a spanyol vagy görög tengerpartok sok lehetőséget rejtenek magukban.

Olcsó repjegy: Noha az utószezonban jó áron tudunk repjegyet venni, itt is igaz, hogy ha előre gondolkodunk, még többet spórolhatunk. És ez a hotelfoglalásokra is igaz. Ha ügyesek vagyunk, magasabb osztályon repülhetünk és előkelőbb hotelt foglalhatunk.

Menjünk a sűrűjébe!: Nyugodt szívvel válasszunk ki turista gócpontokat bármilyen népszerű településen – az utószezonban egészen biztosan nem lesz tömeg, így megismerhetjük az adott hely autentikus arcát.

A megszokott úti felszerelés – útlevél, bankkártya, kényelmes cipő – mellett adunk egy titkos tippet is: egy modern fordító. Egy last minute utazás gyakran kevésbé tervezett, gyors döntésekről és spontán élményekről szól, ergo még fontosabb, hogy biztos kézzel navigálhassunk a nyelvi helyzetekben.

Hogy miért gondoljuk ezt? Mutatunk néhány hétköznapi példát:

Szállásfoglalás és bejelentkezés: nem mindig találkozunk angolul beszélő recepcióst.

Gasztronómiai kérdések: egy étlapot lefordíthatunk könnyedén, elmagyarázhatjuk a pincéreknek, ha van ételallergiánk. Nem érhet minket meglepetés.

Közlekedés: Taxi, busz vagy vonat? Egyszerűbb megérteni a menetrendeket vagy elmagyarázni az úticélt, ha van kezünkben egy beszélő fordítógép.

Váratlan helyzetek: Ne történjen ilyesmi, de orvosi ellátás vagy egyszerűen egy eltévedés esetén a gyors fordítás szó szerint megmentheti az életünket.

A Vasco Translator V4 fordítógép ebben verhetetlen: megbízható megoldás bármely utószezonos utazáskor. Egyszerűen kezelhető, beépített SIM-kártyája van és AI-alapú fordítási technológiát alkalmaz. Több mint nyolcvan nyelven fordít beszédet, 112 nyelvet pedig felismer képről.

Fizikai gombokat is találunk a készüléken a digitális érintő kijelző mellett. Por-, ütés- és fröccsenésálló kialakítása miatt bátran vihetjük magunkkal a legkülönbözőbb helyekre, és még a zajszűrése is kiváló, a gép ugyanis egy AI-alapú szűréssel a mi hangunkra képes fókuszálni.

A 24.hu olvasóinak most 15% kedvezmény jár Vasco Translator V4 fordítógépre a 24HU2025 promóciós kóddal.

Aki ősszel például Toszkánába utazik egy páratlan borfesztiválra, a Vasco Translator V4 fordítógép segítségével nemcsak megértheti, mit mond a helyi borász, hanem vissza is válaszolhat saját anyanyelvén. Nem alaptalanul állítjuk hát, hogy ez az eszköz szinte felszabadítja használóját.

A Vasco gépe beépített SIM-kártyával üzemel, ingyenes internethozzáférést biztosítva majd’ 200 országban. Ehhez nem kell alkalmazás vagy előfizetés, szimplán csak be kell kapcsolni és fordítani vele.

Ezt tedd pluszban zsebre!

A V4-es fordítógép mellett a márka az új Vasco Translator Q1 fordítógéppel is átformálta a piacot. A Q1 a Vasco My Voice technológiát alkalmazza, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók digitálisan létrehozzák saját hangjuk másolatát és idegen nyelven is visszahallják magukat. Ez a világon az első olyan megoldás fordítógépben, amely természetes és élethű hangon képes megszólaltatni a fordításokat – ráadásul 54 nyelven. A 6 hüvelykes, nagy fényerejű kijelzőn még napsütésben is jól olvasható a fordítás, ergonomikus kialakítása pedig a kényelmes használatra született.

A készülék másik újdonsága a Touchless Mode, amelyben gombnyomás nélkül, természetesen beszélhetünk, a Q1 pedig automatikusan felismeri és lefordítja a szöveget.

Ez a megoldás különösen akkor előnyös, ha gördülékeny, megszakítás nélküli beszélgetést szeretnénk folytatni. Itt pedig a felhasználó választhat a férfi vagy női hang közül, így a fordítás még inkább illeszkedik a helyzethez vagy a beszélgetőpartnerhez.

Képzeljük el: októberben Barcelonába utazunk, és egy helyi tapas barban nem azt hozzák elénk, amit megrendeltünk. Mit tudunk tenni, ha a felszolgáló nem beszél például angolul? A Vasco gépei erre születtek! Mint ahogy akkor sem kell aggódnunk, amennyiben Skóciába utazunk egy futballmeccsre, ahol épp szakad az eső, de mi a helyi szurkolókkal akarunk osztozni az élményeken: a Q1 tartós, IP64-es tanúsítványának köszönhetően poros, esős megbízható társ. Hosszú akkumulátorideje és gyors töltése pedig tökéletes a meccs utáni spontán, egész napos városnézésekhez.

A last minute utazások igazi értéke abban rejlik, hogy nyugodtan és szabadon fedezhetjük fel a világot, elkerülve a tömeget és kihasználva a kedvező árakat. A Vasco Translator V4 fordítógép és az elképesztően prémium funkciókkal felszerelt Vasco Translator Q1 készülékek gondoskodnak arról, hogy a spontaneitás ne fulladjon félreértésekbe, így gondtalanul élvezhessük a pihenést.