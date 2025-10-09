dkszőlő utcagyónástitok
Belföld

„A Fidesz tovább rejtegetheti az egyházakban is bujkáló pedofilhálózatot” – ezért feloldaná a gyónási titkot kiskorúak elleni bűncselekmények esetén a DK

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 10. 09. 16:06
Szajki Bálint / 24.hu

A DK törvényjavaslatot nyújtott be a gyónási titok eltörlésére kiskorúak elleni bűncselekmények esetén – írja a párt.

„A Demokratikus Koalíció az egyedüli ellenzéki párt, amely a teljes erejével beleállt a Szőlő utcai ügybe, és minden megtesz a gyerekeket megerőszakoló, prostitúcióra kényszerítő pedofilhálózat tagjainak leleplezéséért. Ezért döntöttünk úgy, hogy törvényjavaslatot nyújtunk be az Országgyűlés elé az egyház titoktartás – köztük a gyónási titok – megszüntetéséért a gyermekeket érintő bűncselekmények esetében. A jelenlegi törvények szerint ugyanis az egyházi személyeknek se bejelenteni nem kell a pedofil bűntetteket, se tanúskodniuk nem kell a nyomozás során vagy a bíróságon. Ezzel a jogi védernyővel a Fidesz tovább rejtegetheti az egyházakban is bujkáló pedofilhálózatot” – tette hozzá Arató Gergely.

A Demokratikus Koalíció négy törvényt – a Büntető törvénykönyvet, a büntetőeljárásról és az egyházakról szóló, valamint a gyermekvédelmi törvényt – módosító jogszabálytervezete kötelezné az egyházi személyeket, hogy jelentsék fel a pedofil bűnelkövetőket, akiket eddig az egyházi titoktartásra – köztük a gyónási titokra – hivatkozva védtek meg a felelősségre vonástól. A Szőlő utcai javítóintézetben egy eltiltott pedofil pap tölthette az idejét fiatalkorú fiúkkal egy csendes szobának nevezett helyiségben, az egyházakat érintő pedofil bűncselekmények magas száma, a hazai pedofil bűnelkövetők egy részének egyházi kötődése pedig elkerülhetetlenné teszi, hogy a törvények által biztosított egyházi titoktartást a gyermekek elleni bűncselekmények esetében megszüntessük.

A Szőlő utcai ügyről szóló cikkünket itt olvashatják.

Kapcsolódó
Herczog Mária: A Szőlő utca csak a jéghegy csúcsa
Egyelőre rejtély marad, ki Zsolti bácsi.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Apám egy igaz, jó ember, szívszorító így látnom” – képek a szeretettel viselt tragédiákról
Péterfy Bori Hajdú Péterről: Az egész emberiség számára kártékony egy ilyenfajta médiaszemélyiség
Elemzők az esetleges Varga–Magyar-pár(t)harcról
Kiderült, hány évesen bírja legtovább egy férfi az ágyban
Török Gábor: Nem látom, mi értelme lenne, hogy Varga Judit áldozatokat hozva belépjen egy ilyen kampányba
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik