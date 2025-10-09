„A Fidesz tovább rejtegetheti az egyházakban is bujkáló pedofilhálózatot” – ezért feloldaná a gyónási titkot kiskorúak elleni bűncselekmények esetén a DK

A DK törvényjavaslatot nyújtott be a gyónási titok eltörlésére kiskorúak elleni bűncselekmények esetén – írja a párt.

„A Demokratikus Koalíció az egyedüli ellenzéki párt, amely a teljes erejével beleállt a Szőlő utcai ügybe, és minden megtesz a gyerekeket megerőszakoló, prostitúcióra kényszerítő pedofilhálózat tagjainak leleplezéséért. Ezért döntöttünk úgy, hogy törvényjavaslatot nyújtunk be az Országgyűlés elé az egyház titoktartás – köztük a gyónási titok – megszüntetéséért a gyermekeket érintő bűncselekmények esetében. A jelenlegi törvények szerint ugyanis az egyházi személyeknek se bejelenteni nem kell a pedofil bűntetteket, se tanúskodniuk nem kell a nyomozás során vagy a bíróságon. Ezzel a jogi védernyővel a Fidesz tovább rejtegetheti az egyházakban is bujkáló pedofilhálózatot” – tette hozzá Arató Gergely.

A Demokratikus Koalíció négy törvényt – a Büntető törvénykönyvet, a büntetőeljárásról és az egyházakról szóló, valamint a gyermekvédelmi törvényt – módosító jogszabálytervezete kötelezné az egyházi személyeket, hogy jelentsék fel a pedofil bűnelkövetőket, akiket eddig az egyházi titoktartásra – köztük a gyónási titokra – hivatkozva védtek meg a felelősségre vonástól. A Szőlő utcai javítóintézetben egy eltiltott pedofil pap tölthette az idejét fiatalkorú fiúkkal egy csendes szobának nevezett helyiségben, az egyházakat érintő pedofil bűncselekmények magas száma, a hazai pedofil bűnelkövetők egy részének egyházi kötődése pedig elkerülhetetlenné teszi, hogy a törvények által biztosított egyházi titoktartást a gyermekek elleni bűncselekmények esetében megszüntessük.

